AFRIQUE CEDEAO : projet de câble de télécommunication sous-marin Amilcar Cabral dans six États

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Avril 2023



Ce projet vise à établir une liaison de câbles sous-marins à fibre optique qui offrira une redondance dans la connectivité internationale aux États qui n'ont qu'une seule station d'atterrissage et à augmenter la bande passante internationale à la disposition des internautes.





Les ministres des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'économie numérique des six pays membres de la CEDEAO, concernés par le projet de développement de câbles de télécommunication sous-marins Amilcar Cabral, ont tenu la deuxième réunion du comité directeur dudit projet.



La réunion, qui s'est déroulée le i 5 avril dernier à Freetown, en Sierra Leone, a marqué la signature d'un mémorandum d'accord pour le développement du projet par les ministres des six États membres en présence de la Commission de la CEDEAO comme témoin, représentée par Sédiko Douka, Commissaire chargé des infrastructures, de l'énergie et de la digitalisation. Le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Sierra Leone sont les six pays bénéficiaires de la CEDEAO.



Par ce mémorandum d'accord signé avec la Commission de la CEDEAO, les six États conviennent de préparer et de développer le projet de câble sous-marin de télécommunication Amilcar Cabral. Ils affirment également leur engagement à participer au processus d'évaluation de la faisabilité technique, économique, financière, sociale et environnementale du projet afin d'en évaluer la viabilité et la rentabilité et de mobiliser les ressources nécessaires à sa mise en œuvre.



Les six États membres se sont également engagés à soutenir mutuellement les efforts de la Commission de la CEDEAO pour réaliser et terminer l'étude de faisabilité du projet proposé et fournir toutes les informations et données nécessaires à l'équipe de consultants et encourager les institutions publiques et les opérateurs de réseaux de télécommunication dans leurs territoires pour faire de même.



Une fois l'étude de faisabilité terminée, les États membres coopéreront et participeront aux efforts visant à déterminer et à planifier les prochaines étapes de la mise en œuvre du projet, y compris la recherche d'un financement auprès d'institutions financières internationales, la participation du secteur privé et la coordination avec les parties de débarquement du câble sous-marin et/ou toute autre partie de débarquement établie sur leur territoire.



Quant à la Commission de la CEDEAO, sa mission est de coordonner la mise en œuvre du projet en interagissant avec les parties prenantes (pays bénéficiaires, bailleurs de fonds et autres). Le projet de câble sous-marin d'Amilcar Cabral vise à établir une liaison de câbles sous-marins à fibre optique qui offrira une redondance dans la connectivité internationale aux États qui n'ont qu'une seule station d'atterrissage et à augmenter la bande passante internationale à la disposition des internautes.



Il vise à améliorer la qualité, la fiabilité et l'accessibilité des services de télécommunication internationaux afin d'apporter aux pays cibles les avantages socio-économiques dont ils ont grand besoin.





Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)