CEEAC : Le président Tchadien a participé en visioconférence au 9ème Sommet extraordinaire

Le 16 janvier dernier, en Guinée équatoriale, les ministres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) ont tenu une session extraordinaire dont objectif ultime est de renforcer l’institution communautaire et réformer les organes exécutifs afin de rendre l’organisation plus efficace.



Huit jours après les chefs de la diplomatie de l’espace CEEAC, c’est autour des Chefs d’Etat et de Gouvernement de se réunir en visioconférence. Un seul point est inscrit à l’ordre du jour de cette 9ème Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat. Il s’agit de l’élection d’un nouvel exécutif communautaire.



Outre, le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, l’on a noté la participation à cette conférence virtuelle, des Présidents Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de la Guinée Équatoriale, président en exercice de l’institution communautaire, Brice Oligui Nguema du Gabon et Carlos Manuel Vila Nova, de São-Tomé et Principe.



Les Présidents Burundais, Congolais, Centrafricain et Camerounais se sont faits représentés, respectivement par leurs Vice-Président, Vice-Premier Ministre, Premier Ministre et Ministres des Affaires Etrangères.



Deux discours ont ponctué la cérémonie officielle d’ouverture. Pour le Président de la Commission de la CEEAC, Ambassadeur Ézéchiel Nibigira, il est temps pour l’institution de se doter d’un collège de Commissaire, cette absence a fortement handicapé la présidence de la commission de ses bras séculiers. Il devait ensuite inviter les Etats membres à s’acquitter de leur contribution communautaire indispensable, précise-t-il, pour le bon fonctionnement de l’institution.



Ouvrant officiellement les travaux, le Président en exercice de la CEEAC, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,dira que les réformes institutionnelles engagées doivent se poursuivre à un rythme accéléré afin que l’institution bénéficie de son autonomie de gestion. Selon lui, la tenue de cette session extraordinaire s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l’intégration régionale et à moderniser le fonctionnement de la CEEAC, dans un contexte marqué par de nombreux défis politiques, économiques et sécuritaires. Après la cérémonie officielle d’ouverture, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC ont délibéré à huis-clos sur la composition du futur exécutif de la CEEAC.



Ainsi, Ambassadeur Mariam Mahamat Nour est élue, Vice-présidente de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Les postes de Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité, Commissaire au Marché Commun, Affaires Economiques, Monétaires et Financières, Commissaire à l’Aménagement du Territoire et Infrastructures, Commissaire à l’Environnement, Ressources Naturelles, Agriculture et Développement Rural et Commissaire à la Promotion du Genre, Développement Humain et Social échoient aux pays suivants : Gabon, Angola, Congo, RDC et Cameroun.



Au cours de la séance à huis-clos, le Président de la République, Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, a sollicité le soutien de ses pairs de la CEEAC à la candidature du Tchad, à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2030-2031.



« Cette démarche n’est pas celle d’une nation isolée, mais celle d’un État qui a consenti d’immenses sacrifices pour la paix, tant sur son sol qu’au-delà de ses frontières. Fort de cette expérience acquise au front de la sécurité collective, le Tchad ambitionne de porter, au plus haut niveau, la voix de l’Afrique Centrale », a déclaré le Président de la République. L’appel à la candidature du Tchad a reçu de la CEEAC, un écho favorable. Cette candidature est inscrite dans le communiqué final comme étant une ambition communautaire.