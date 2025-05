CEEAC : Participation du Tchad à la Session Ordinaire du CTSDSS à Libreville

Organisée par la Commission de la CEEAC, cette session du CTSDSS vise à mettre en œuvre le Protocole révisé du COPAX (Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale), adopté le 18 décembre 2019, dont l'objectif est de renforcer la coopération régionale en matière de défense et de sécurité.







Les discussions au cours de cette session portent sur un éventail de dossiers cruciaux liés à la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. Les thèmes abordés incluent la coopération policière et judiciaire, la gouvernance intégrée des frontières, les politiques de sécurité maritime et des eaux continentales partagées, ainsi que la politique humanitaire régionale et les mécanismes d'opérationnalisation de l'architecture humanitaire.







Résultats Attendus :



Les travaux de cette VIIIème Session Ordinaire du CTSDSS devraient aboutir aux résultats suivants :



Une revue générale approfondie de la situation politique et sécuritaire prévalant dans la sous-région.

L'examen et la validation du Mécanisme de Coopération Policière et Judiciaire de l'Afrique centrale, visant à renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et le maintien de l'ordre.

L'approbation formelle du projet de protocole définissant le statut et le fonctionnement de ce mécanisme de coopération policière et judiciaire.

La validation du projet de stratégie de gouvernance intégrée des frontières, essentielle pour assurer la sécurité et la fluidité des mouvements aux frontières de la région.

L'examen approfondi du projet de politique intégrée concernant la gestion et la sécurisation des eaux continentales partagées, crucial pour la stabilité et la coopération régionale.

La validation de la politique humanitaire de la CEEAC, visant à coordonner les efforts régionaux en réponse aux crises humanitaires.

L'examen et la validation du statut et du règlement intérieur du Centre Régional de Sécurité Maritime d'Afrique Centrale (CRESMAC), un acteur clé dans la sécurité maritime régionale.





Participation du Tchad :



La participation à cette session s'est déroulée en trois phases distinctes :



14 et 15 mai : Segment des Experts attitrés, où les experts techniques des États membres ont examiné en détail les différents dossiers. 16 mai : Segment des Chefs d'État-major généraux et des Commandants des Affaires Étrangères/Relations Extérieures. La délégation tchadienne était représentée par les généraux MIANRO SAMSON, représentant le Chef d'État-major Général des Armées du Tchad, ainsi que AHMAT CHAIT KOUFOUFOU et le Colonel MODESTE IOUGNEBA, tous deux experts dans les domaines concernés. 17 mai : Segment des Ministres du COPAX, auquel participe aujourd'hui Monsieur Issaka Malloua Djamouss, ministre tchadien des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de guerre, soulignant l'engagement politique du Tchad envers la coopération régionale en matière de sécurité.





Cette session de haut niveau rassemble des ministres du COPAX, des hauts responsables des ministères clés et des experts des États membres, représentant les secteurs de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères. Elle constitue une étape cruciale pour renforcer la coopération régionale face aux défis sécuritaires complexes auxquels l'Afrique centrale est confrontée.