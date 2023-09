CEEAC : un sommet extraordinaire sur la Situation au Gabon

Sur invitation de son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso, le président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço a séjourné à Oyo dans le cadre des consultations habituelles entre les deux dirigeants. Un communiqué publié au terme des entretiens renseigne que les deux chefs d’Etat ont condamné sans équivoque la prise du pouvoir par la force au Gabon et en appellent au respect de l’intégrité physique du président Ali Bongo Ondimba et celle de sa famille, ainsi que des hauts responsables des institutions de l'État.



Les présidents Denis Sassou N’Guesso et Joao Manuel Gonçalves Lourenço ont, par ailleurs, exhorté « tous les acteurs à privilégier les voies politiques pour préserver la paix, l’unité et la sérénité du peuple gabonais ». Face au risque du vide à la tête de l’organisation régionale, à la suite des évènements survenus au Gabon, ils ont souhaité convocation urgente d'un sommet extraordinaire de la CEEAC, destiné à doter l’organisation d’un leadership, afin d’éviter un vide juridique et d’assurer la continuité de ses activités.



Denis Sassou N’Guesso et Joao Manuel Gonçalves Lourenço ont également souligné l’excellence et la qualité des relations historiques, d’amitié et de coopération qui existent entre la République du Congo et la République d’Angola. Ils ont convenu de rester en contact et de se consulter aussi régulièrement que possible sur les questions d’intérêt commun et de contribuer à la préservation de la paix dans la région.