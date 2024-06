CEMAC : Beyemé Nguema Nicolas et Wamata Yambouka intègrent officiellement la COSUMAF

Les deux nouveaux commissaires, choisis pour équilibrer l'équipe de la COSUMAF, sont le Gabonais Beyemé Nguema Nicolas et le Centrafricain Wamata Yambouka. La cérémonie de prestation de serment a été présidée par la Présidente de la Cour de Justice Communautaire.



La cérémonie a débuté par l'intervention de l'huissier de la Cour, suivie des réquisitions de l'Avocat Général de la Cour de Justice de la CEMAC, qui ont permis de présenter le profil des deux récipiendaires et de recevoir leurs serments en qualité de commissaires de la COSUMAF. Cette prestation de serment complète la liste des membres du Collège des Commissaires de cet organe communautaire.



Dans son allocution lors de l'audience solennelle, la Présidente de la Cour de Justice Communautaire (CEMAC), Mme Julienne Sambo, a rappelé que la Cour se conformait aux exigences de la loi communautaire en recevant leurs serments. Selon elle, ce serment constitue l'expression de l'engagement des récipiendaires au sein de la communauté, et cette étape cruciale vers la prise de fonction est l'aboutissement, pour eux-mêmes, d'un parcours exigeant récompensé par cette nomination.



"En intégrant le Collège des Commissaires de la COSUMAF, vous vous engagez à travailler dans le respect des dispositions du règlement portant organisation et fonctionnement de la COSUMAF. Vous devez vous rappeler en permanence de l'éthique rigoureuse faite d'indépendance, d'impartialité, de probité et de loyauté. Ce sont les principes du serment que vous venez de prêter", a-t-elle souligné.



La COSUMAF est l'autorité de régulation et de contrôle du marché financier de l'Afrique Centrale.