CEMAC : Martin Che nommé directeur régional d'UBA

United Bank for Africa (UBA) Plc a annoncé la nomination de M. Martin CHE en tant que nouveau Directeur Régional chargé de quatre filiales dans la zone CEMAC. La nouvelle nomination le 1er mars 2018, le verra superviser les activités de la banque au Cameroun, au Congo Brazzaville, au Gabon et au Tchad.



Dans ses réactions sur sa nouvelle nomination, il a déclaré : “C’est un honneur de servir à travers la CEMAC et c’est mon plus grand souhait que les quatre filiales que j’ai la charge de diriger puisse se développer à pas de géant. Je voudrais remercier mon ancien Directeur Régional, M. Emeke Iweriebor et le Directeur Général du Groupe, M. Kennedy Uzoka, pour leurs soutiens et leurs conseils jusqu’à présent. Je voudrais également remercier infiniment le Président du Groupe UBA, M. Tony Elumelu, pour son leadership inspirant et son dynamisme entrepreneurial”.



En tant que Directeur Général, M. Martin CHE a réalisé des jalons importants. L’impact de son leadership au niveau d’UBA Congo a été remarquable. Entre 2013 et 2015, la rentabilité des capitaux propres a progressé de l’ordre de 100%, passant de 8% (2013) à 36% (2015) ; la tendance s’est quelque peu ralentie entre 2016 et 2017, s’établissant autour d’une moyenne de 27%. Au cours de la période 2013-2015, son coefficient d’exploitation est passé de 86% à 45%. Pendant les trois dernières années (2015, 2016 et 2017), UBA Congo a été sacrée première parmi les 11 filiales francophones en terme de résultat avant impôt. La banque s’est vu décerner durant deux années consécutives (2016 et 2017) le prix de la meilleure banque au Congo par le magazine londonien The Banker du Financial Times. Ce prix honore la performance financière de l’institution, sa croissance à long terme et les performances significatives en termes de croissance des revenus bruts et de dépôts de la clientèle.



Jusqu’à sa nomination en tant que Directeur Régional chargé de la zone CEMAC, M. Martin CHE dirigeait les opérations de la banque en tant que Directeur Général de UBA Congo depuis 2013. Il avait précédemment occupé les postes de Directeur de la Banque Institutionnelle & Financement de Projets ; Directeur Régional de la Banque Institutionnelle et de Détail de UBA Cameroun (couvrant les régions du Littoral, Sud-ouest, Nord-ouest et de l’Ouest du Cameroun), Responsable des Grandes Entreprises Multinationales et Régionales chez Ecobank Cameroun et Directeur d’Agence et Analyste de Crédit chez Union Bank of Cameroon Ltd.



M. Martin CHE est un banquier expérimenté. Un professionnel du développement commercial avec un ensemble de compétences en risque de crédit, risque



financier, gestion des relations commerciales, gestion et opérations bancaires. Titulaire d’un MBA en Banque et Finance du Business School de l’University of Wales, Bangor, il possède également de nombreuses qualifications en leadership de l’IMD Business School. Le nouveau Directeur Régional de la zone CEMAC capitalise 20 ans de carrière dans le milieu bancaire.



Les principaux objectifs de M. Martin CHE pour la Banque dans le cadre de son mandat consistent à hisser UBA en CEMAC vers de nouveaux sommets, en dépassant les attentes des clients avec de meilleurs services et en mettant davantage l’accent sur les valeurs fondamentales de UBA: Esprit d’entreprise, Excellence et Exécution. “Conformément à l’objectif de UBA de se classer parmi les 3 premières banques d’importance systémique dans chacun de nos pays de présence en Afrique, j’ai hâte de travailler avec les différentes parties prenantes au Cameroun, au Congo Brazzaville, au Gabon, au Tchad et partout ailleurs pour ajouter de la valeur et tenir haut le flambeau des activités de UBA en Afrique”, a-t-il déclaré.



À propos du Groupe UBA



United Bank for Africa (UBA) a fusionné avec Standard Trust Bank en 2005 et à partir d’opérations limitées à un seul pays, la banque fondée en 1949 au Nigeria - la plus grande économie d’Afrique - est devenue l’un des principaux fournisseurs de services bancaires et financiers sur le continent africain.



La Banque fournit des services à plus de 14 millions de clients dans le monde, grâce à l’un des canaux de services les plus diversifiés en Afrique subsaharienne, avec plus de 1 000 agences et points de contact et de solides plateformes bancaires électroniques et mobiles.



UBA est une institution financière complète offrant une pléthore de produits et de services bancaires uniques. En Afrique, UBA opère actuellement au Nigeria, au Bénin, au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone, au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée, au Gabon, au Tchad, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en Zambie, au Mozambique, en RD Congo, au Congo Brazzaville et au Cameroun.