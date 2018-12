AFRIQUE CIRGL : Sassou N’Guesso prend acte des conclusions du forum des parlementaires à Brazzaville

7 Décembre 2018

Le président Denis Sassou N’Guesso a dit sa détermination pour mettre en œuvre les conclusions de la 9ème session du forum des parlementaires de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL). Les parlementaires qui se sont réunis à Brazzaville, du 4 au 6 décembre 2018 ont remis les conclusions de leurs assises au chef de l’Etat congolais, ce 7 décembre au Palais du peuple.

Avant de regagner leurs pays respectifs, les parlementaires de la CIRGL ont tenu à faire le point au président en exercice de la CIRGL, Denis Sassou-N’Guesso sur les conclusions de leurs travaux. La délégation des parlementaires de la CIRGL a été conduite par le président de l’Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvouba qui vient de prendre la tête du forum.



Il ressort de ce point fait par le Laurent Ngon Baba, président de l'Assemblée nationale de la RCA et président sortant du forum que les parlementaires de la CIRGL ont adopté une résolution sur le Burundi pour saluer les avancées dans ce pays et une autre sur la RCA, à travers laquelle les participants invitent les autorités centrafricaines à travailler davantage pour ramener la paix durable dans le pays. De même qu’ils ont invité les amis et la communauté internationale à appuyer la RCA dans ses efforts de paix et de réconciliation.



Selon ce point, la session a salué les progrès notés en RDC et a souhaité que le processus électoral soit un succès. Les participants à la session n’ont pas ignoré le Soudan du sud dont l’accord entre acteurs de ce pays a suscité les félicitations de la session. Les violences faites aux enfants et aux femmes ont également donné lieu à une résolution qui les condamne. Selon Laurent Ngon Baba, cette 9ème session a également adopté une résolution sur le statut des anciens chefs d’Etat et une autre sur la prévention du terrorisme dans l’espace CIRGL.



Le président de l’Assemblée nationale centrafricaine a aussi fait savoir au Président congolais que la 9ème session du forum des parlementaires de la CIRGL qui a adopté une résolution en faveur de la bonne gouvernance, a également résolu de créer un pont entre le forum et les chefs d’Etat.



La lecture de la motion de soutien au chef de l’Etat congolais, a constitué l’avant dernier acte de cette pièce clôturée par les mots réconfortants de Denis Sassou-N’Guesso à l’endroit de ses hôtes.



En effet, appréciant à sa juste valeur, le déroulement des activités du forum, le président Sassou a fait observer que lorsque les parlementaires parlent, ce sont les peuples qui s’expriment. Pour lui, « la CIRGL est le cœur de l’Afrique. Sans la paix et la sécurité au cœur, il n’y a pas de développement en Afrique ». Le président en exercice de la CIRGL a assuré les parlementaires de la CIRGL qu’il mettra tout en œuvre pour que les objectifs fixés par la réunion de Brazzaville soient atteints. « Nous allons tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs que vous avez fixés », a déclaré Denis Sassou-N’Guesso qui a ajouté qu’il transmettra ces conclusions à ces pairs de la CIRGL.



