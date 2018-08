COMMUNIQUÉ SUR L’ENQUÊTE SUR LES ALLÉGATIONS DE HARCELEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION

Addis Abeba, le 16 août 2018: La Commission de l’Union africaine voudrait indiquer que le Comité de haut niveau mis en place, en juin dernier, par le Président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, pour enquêter sur les allégations de harcèlement de femmes membres du personnel de la Commission poursuit ses travaux. À la demande de ses membres, le Comité s’est vu accorder un délai supplémentaire pour finaliser son rapport, qui sera présenté d'ici septembre 2018. Cette enquête est menée de manière transparente et indépendante, et ses conclusions et recommandations seront rendues publiques.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-sur-l...