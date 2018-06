COMMUNIQUÉ SUR LA VISITE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE AU ROYAUME DU MAROC

Addis Abéba, le 8 janvier 2018: Dans le cadre du suivi des décisions pertinentes des instances compétentes de l’Union africaine et de ses échanges réguliers avec les chefs d’État et de Gouvernement des États membres sur des questions en rapport avec l’agenda africain, le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a conclu, hier, une visite de deux jours au Royaume du Maroc. Lors de cette visite, il a été reçu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il a aussi rencontré le Premier ministre Saadeddine Othmani et le Ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Le Président de la Commission a eu des échanges approfondis et ouverts avec ses interlocuteurs sur toutes les questions abordées.

