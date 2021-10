COP 26 : le Tchad présentera plus de 50 projets

Après plus de deux mois d’intenses travaux, le comité en charge de la préparation de la Cop 26 a officiellement remis ce 21 octobre 2021, le document contenant tous les projets, ainsi que le budget de la délégation tchadienne à ce grand rendez-vous, au chef du département de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina.



En réceptionnant ce document, le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable se dit ravi du travail abattu par les techniciens, non seulement de son département, mais aussi, des conseillers du président du Conseil Militaire de Transition, chef de l’Etat, président de la République du Tchad, le général de corps d’Armée, Mahamat Idriss Déby Itno et ceux du Premier ministre de Transition, Paihimi Padacké Albert.

« Nous ne partons pas à la Cop 26 les mains vides, ou encoure pour faire les beaux discours. Nous partons avec plus de 50 projets dans différents domaines afin de bénéficier de financements pour le bienêtre de nos concitoyens, surtout les jeunes et les femmes », affirme le chef du département de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable.



En dehors du document contenant les différents projets à présenter aux bailleurs, partenaires techniques et financiers, le comité a également remis au ministre Mahamat Ahmat Lazina, la déclaration du Tchad à cette grande rencontre. Le ministre de l’Environnement a promis au comité de transmettre celle-ci à la plus haute autorité du Tchad. Il faut rappeler que ce comité a été mis en place par un arrêté signé le 31 août 2021 par le Premier ministre de Transition