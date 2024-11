INTERNATIONAL COP29 Semaine 1 : les enjeux du financement climatique débattus au Sommet de Bakou

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 18 Novembre 2024



La 29èmeConférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) s'est ouverte à Bakou avec urgence et optimisme alors que les nations se réunissaient pour faire face à l'escalade des crises climatiques.

Dans un contexte de vagues de chaleur mondiales sans précédent, d'inondations meurtrières et de bouleversements économiques induits par le changement climatique, la question dominante du sommet est rapidement devenue claire : l'argent.



L'accent est mis sur la manière dont les pays les plus riches du monde peuvent et doivent s'engager à prendre en charge les mesures d'atténuation, d'adaptation et de restitution pour les plus vulnérables au changement climatique.



La « COP Finance Climat »

La conférence de cette année, baptisée « COP sur le financement climatique », fixera un nouvel objectif financier mondial pour remplacer l'engagement annuel de 100 milliards de dollars en matière de financement climatique annoncé en 2009. Cette somme, qui a finalement été atteinte en 2022, est désormais largement considérée comme insuffisante, pour faire face à l'ampleur du problème actuel. Les pays en développement font pression pour obtenir un engagement financier plus ambitieux, peut-être de l’ordre de plusieurs milliards de dollars par an, pour passer à une économie à faibles émissions de carbone, et s’adapter aux conséquences climatiques croissantes.



Dans son discours inaugural, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a dressé un sombre bilan : « 2024 a été une leçon de maître en matière de destruction climatique ». Le monde doit payer, sinon l’humanité en supportera le prix. La finance climatique n’est pas une œuvre caritative ; c'est un investissement dans notre avenir commun.



Simon Stiell, le chef du climat à l'ONU, a partagé cette position, encourageant les négociateurs à faire des progrès significatifs. « Des milliards de personnes ne peuvent tout simplement pas se permettre que leurs gouvernements quittent la COP29 sans un objectif mondial de financement climatique. »



Cet appel, lancé dans une lettre aux dirigeants du G20 par Simon Stiell, haut responsable de l'ONU pour le climat, intervient alors que les négociateurs de la COP29 à Bakou luttent pour parvenir à un accord visant à augmenter le financement pour faire face aux effets croissants du réchauffement climatique.



Négociations au point mort et tensions croissantes

Malgré l’urgence, la première semaine de négociations a progressé lentement. Les désaccords sur la taille et la structure d’un nouveau système de financement climatique ont creusé le fossé entre les pays industrialisés et les pays en développement. Les délégués des pays vulnérables, en particulier les petits États insulaires et les économies les moins avancées, ont appelé à une action rapide et significative. Les pays les plus riches, en revanche, hésitent à s’engager sur les chiffres élevés recommandés, invoquant des problèmes économiques et la nécessité de sources de financement plus transparentes.



À la fin de la semaine, la frustration était évidente. Militants et responsables ont averti qu’à moins que des progrès significatifs ne soient réalisés, le sommet risque de devenir un nouvel exercice de stagnation politique.



Une avancée sur les marchés du carbone

La mise en œuvre des réglementations de l’article 6 de l’Accord de Paris, qui établit un marché mondial du carbone, a été un développement positif en début de semaine. Ce changement tant attendu permet aux nations et aux entreprises d’échanger des crédits carbone, sous la supervision de l’ONU, ouvrant potentiellement des milliards de dollars à des initiatives mondiales de réduction des émissions.



Le chef de la division atténuation de l'ONU, James Grabert, a salué l'accord comme un « outil précieux », pour atteindre les objectifs climatiques. Les critiques ont toutefois averti que l'acceptation hâtive, effectuée sans discussion significative, aurait pu améliorer la crédibilité du processus. « Un mauvais précédent en matière de transparence est créé en commençant la COP29 par un accord détourné », a déclaré Isa Mulder de Carbon Market Watch.



Les objectifs du financement climatique restent insaisissables

À mi-chemin des réunions, les négociateurs ont produit une ébauche du nouvel objectif quantifié collectif (NCQG), un cadre pour le futur financement climatique. L'accord souligne l'importance de lier le financement climatique à la biodiversité, et au développement durable et de reconnaître le leadership des groupes autochtones.



Cependant, d’importantes questions restent sans réponse, notamment le montant total des liquidités nécessaires, la fréquence des examens et la question de savoir si l’objectif doit privilégier les subventions, plutôt que les prêts. Les pays en développement affirment que les prêts aggravent le niveau d’endettement, en particulier pour ceux qui luttent déjà pour se remettre des catastrophes climatiques.



« Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés », a déclaré Yvonne Aki-Sawyer, maire de Freetown, en Sierra Leone. « Il s'agit de survie, pas de charité. Le monde développé doit accepter ses responsabilités. »



La connexion du G20

Alors que les négociations se poursuivaient ce week-end, l'attention s'est portée sur le prochain sommet du G20 au Brésil, où le financement climatique occupera à nouveau le devant de la scène. Les responsables de l'ONU ont exhorté les dirigeants du G20 à prendre des mesures agressives, soulignant l'importance de réformer les banques multilatérales de développement, et d'augmenter les financements concessionnels.



Avant de partir pour Rio de Janeiro, Simon Stiell a adressé un message sans équivoque aux dirigeants du G20 : « Dans un monde fracturé, la coopération internationale reste la meilleure chance de l'humanité de survivre au réchauffement climatique. »



Le coût humain

Les conséquences du changement climatique ont toujours été à l’ordre du jour à Bakou. Les délégués ont entendu des témoignages terribles provenant d’États insulaires du Pacifique au bord de la submersion et de pays africains confrontés à une sécheresse chronique. La présidente Hilda Heine des Îles Marshall a averti le monde que la survie de son pays dépendait d'une action rapide et décisive.



Des jeunes militants ont également pris la parole, exigeant que les négociations soient plus urgentes. « Nous sommes en colère parce que nous manquons de temps », a déclaré Basmallah Rawash, un militant pour le climat. « Ceux qui ont créé cette crise doivent assumer leurs responsabilités. »



Les discussions sur les minéraux essentiels nécessaires aux systèmes d’énergies renouvelables ont ajouté un autre degré de complexité aux débats. Le secrétaire général Guterres a mis en garde contre une « ruée vers l'avidité » dans l'exploitation des ressources naturelles, appelant à des méthodes plus équitables qui profitent aux populations locales, plutôt qu'aux entreprises internationales.



L'Afrique, qui possède d'énormes quantités de ces minéraux, devrait en bénéficier financièrement, mais est confrontée à ce que les économistes appellent la « malédiction des ressources ». L'ONU a mis en place un conseil de haut niveau pour garantir que les nations riches en minéraux essentiels récoltent des avantages démontrables, tout en limitant les dommages environnementaux et sociaux.



Les difficultés de réduction des émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre, ont été soulignées dans deux publications publiées cette semaine. Moins de 2 % des gouvernements et des entreprises ont réagi aux avertissements concernant des fuites de méthane, selon le rapport « Eye on Mthane » de l'ONU. Une autre étude a également montré que les principales nations agricoles n’avaient pas encore pris d’engagements significatifs en matière de réduction des émissions liées à l’élevage.



Une autre préoccupation urgente était le financement agricole ; selon un rapport, les petits agriculteurs du monde entier ont besoin de 153 milliards de dollars par an pour accroître leur résilience climatique. Seuls 2 milliards de dollars leur parviennent actuellement, ce qui indique un déficit de financement important.



Lobbyistes et controverses

La réunion a été critiquée pour avoir autorisé la participation de plus de 1 700 lobbyistes des combustibles fossiles, une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Tout en préconisant une technologie de captage du carbone qui pourrait retarder l’abandon des combustibles fossiles, les militants ont accusé ces législateurs de saper les efforts de lutte contre le changement climatique.



L’Azerbaïdjan, pays hôte et important producteur de gaz et de pétrole, a également été la cible de critiques. Des conflits d'intérêts ont été soulevés lorsque des fuites d'enregistrements ont révélé que le directeur général de la COP29 avait utilisé le rassemblement pour négocier des accords sur les combustibles fossiles.



Regarder vers l'avenir

À la fin de la première semaine, la pression exercée sur les négociateurs pour obtenir des résultats significatifs n’a fait qu’augmenter. Alors que des problèmes importants tels que le financement climatique, l’adaptation et les transitions énergétiques doivent encore être résolus, le chemin à parcourir est semé d’embûches.



« Ce sommet ne peut pas se terminer par un échec », a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. « Les décisions prises ici façonneront l'avenir de notre planète et détermineront le sort de milliards de personnes. » Le monde entier regarde la deuxième semaine se dérouler avec autant d’optimisme que de méfiance.









