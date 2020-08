COVID-19 : L'Union Africaine et APO Group mettent en place un partenariat afin de toucher davantage de médias africains, alors que l'Union s'efforce de prévenir les décès, sauver des vies et éviter des préjudices économiques inutiles aux pays africai

Le CDC Afrique (Africa Centres for Disease Control and Prevention) de l'Union Africaine (www.AfricaCDC.org) met en place un partenariat avec APO Group (www.APO-opa.com), le leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, ayant pour but d'organiser des conférences de presse en ligne une fois par mois et fournir ainsi aux Africains des informations essentielles sur l'état de préparation et la réponse du continent à la pandémie de COVID-19, en vertu du mandat confié au CDC Afrique par l'ensemble des 55 chefs d'État et de gouvernement africains. Ce soutien de la part d’APO Group viendra compléter les points presse hebdomadaires que le CDC Afrique organise tous les jeudis depuis mars 2020.

Les conférences de presse en ligne seront animées par le Dr John Nkengasong, directeur du CDC Afrique. Celles-ci donneront, entre autres, des aperçus de la situation épidémiologique sur le continent, des mises à jour sur les avancements du partenariat de l'Union Africaine concernant le test de la COVID-19 (PACT), le renforcement de capacités entrepris avec et pour les États membres de l'UA, des mises à jour sur les vaccinations et la fourniture de matériel contre la COVID-19 aux États membres, et d'autres mises à jour, notamment sur les initiatives lancées par les chefs d'État et de gouvernement africains. Comme pour les points hebdomadaires du CDC Afrique, le public pourra également entendre un représentant de l'un des 55 États membres de l'UA, dans le cadre de l'initiative du CDC Afrique afin de fournir des informations et des données spécifiques à chaque pays et de partager les expériences vécues sur tout le continent.

« L'Afrique compte plus de 1,3 milliard de personnes et il est une priorité absolue pour l'Union Africaine de diffuser à chacune d’entre elles des informations concernant la COVID-19, à l’heure où nous nous efforçons de prévenir les décès, de sauver des vies et d'éviter des préjudices économiques inutiles aux pays africains. Ces conférences de presse en ligne en partenariat avec APO Group nous fourniront un moyen unique d'atteindre davantage de gens dans toute l'Afrique comparé aux moyens actuels dont nous disposons avec les points presse périodiques du jeudi matin », a déclaré le Dr Nkengasong. « Il s'agit d'un exemple concret et louable de soutien du secteur privé africain récompensant les efforts menés par les Africains pour lutter contre la COVID-19. Le vaste réseau en ligne d’APO Group prouve que nous toucherons non seulement le plus grand nombre possible de médias, mais aussi des citoyens sur tout le continent ».

APO Group, qui organise déjà des points presse similaires pour le Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Afrique, joue désormais un rôle essentiel dans les programmes de sensibilisation des médias des deux plus importantes organisations panafricaines de santé. Lorsque APO Group a commencé à animer les points presse bimensuels en ligne de l'OMS sur la COVID-19 pour l'Afrique en juin 2020, ils ont été les premiers à être traduits et diffusés en direct sur plus de 300 sites web d'information en lien avec l'Afrique, ainsi que sur Google News. Le partenariat visant à organiser conjointement l'une des conférences de presse hebdomadaires en ligne du CDC Afrique conservera le même format, et la portée inégalée d’APO Group signifie qu'elles seront accessibles non seulement aux journalistes, mais qu'elles toucheront également le grand public dans tout le continent, en anglais et en français.

« Notre travail avec les conférences de presse en ligne de l'OMS Afrique a montré l'intérêt de la diffusion en direct des points presse, en fournissant des informations et des mises à jour essentielles en temps réel », a déclaré Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et président d’APO Group. « Nous sommes fiers de collaborer une fois par mois avec l'Union africaine par l'intermédiaire du CDC Afrique, détenteur du mandat continental des chefs d'État et de gouvernement pour diriger les interventions sur la COVID-19 ».

En avril, APO Group a lancé son initiative Coronavirus Initiative for Africa (https://bit.ly/2DxYcvL), en faisant don de ressources et d'expertise en soutien aux gouvernements africains, aux institutions et aux organisations officielles dans la lutte contre la COVID-19.

À ce jour, APO Group a diffusé gratuitement plus de 5 000 communiqués de presse émis par les gouvernements et les autorités sanitaires de plus de 40 pays africains.

Ci est un communiqué de presse conjoint de l'Union Africaine et d'APO Group.

À propos du CDC Afrique :

Le CDC Afrique (www.AfricaCDC.org) est une institution technique spécialisée de l'Union Africaine qui soutient les efforts des États membres visant à renforcer les systèmes de santé et améliorer la surveillance, les interventions d'urgence, la prévention et le contrôle des maladies.

À propos d’APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le principal cabinet panafricain de conseil en communication et de conseil aux entreprises. Nous aidons les organisations privées et publiques à gérer leur réputation et à renforcer leur image de marque dans leurs pays cibles d’Afrique. En tant que partenaire de confiance, notre rôle est de tirer parti du pouvoir des médias et de construire des stratégies sur mesure qui permettent aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique et dans le monde. La confiance et la reconnaissance accordées à APO Group par des sociétés mondiales et multinationales, des gouvernements et des ONG nous encouragent à améliorer sans cesse notre proposition de valeur en Afrique pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Parmi nos clients prestigieux, citons : Facebook, Dangote Group, Nestlé, GE, WorldRemit, Uber, Microsoft, Nokia, NBA, Canon, PwC, DHL, Marriott Group, Ecobank, Philips, Siemens, Standard Chartered, HP, Hilton, Ernst & Young, Orange, Gouvernement de Dubaï.

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et à Hong Kong

Pour plus d’informations, visiter notre site internet : www.APO-opa.com

