COVID-19 : La Russie dépêche de l'aide médicale aux USA

Un avion militare russe est en route pour les Etats-Unis ce mercredi 1er avril. Il embarque un important chargement d'équipements médicaux et masques de protection afin de contribuer à la lutte contre la pandémie du COVID-19.



L'avion a décollé aujourd'hui de l'aérodrome de Chkalovsky, a indiqué le ministère russe de la défense.



Les kits médicaux vont renforcer les réserves américaines qui sont au bord de l'épuisement, notamment en protections sanitaires.



Ces kits comprennent des masques, des respirateurs, des gants, des blouses et des écrans faciaux, précise Sputnik.



Des médias français ont affirmé aujourd'hui, citant des responsables, que des cargaisons de masques venant de Chine et à destination de France, ont été détournés sur place par des américains, en payant le prix fort.



Le coronavirus a fait au moins 4.076 morts aux Etats-Unis, selon les derniers chiffres publiés ce mercredi.