CSW68 : le Tchad représenté par le ministre de l’Éducation nationale à New York

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion civique, Dr Ndolembai Sadé Njesada, a pris part à la 68ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW 68), qui se tient à New-York, aux Etats-Unis, du 11 au 22 mars 2024.



En marge de cette rencontre, le chef de département de l’Education nationale et de la Promotion civique a participé à une conférence organisée le mardi 19 mars 2024, par la Commission de l’Union Africaine, en partenariat avec l’UNESCO et l’ONU Femmes, sous le thème « Des OMD aux ODD : Bilan d'une décennie de mise en œuvre des engagements en matière d'éducation des femmes et des filles en Afrique - Accélérer les progrès vers l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 ».



Au cours de cette conférence, Dr Ndolembai Sadé Sadé Njesada a fait une intervention afin de partager l’expérience du Tchad en matière d’éducation des filles. A cet effet, le chef du département de l’Education nationale et de la Promotion civique a signifié, d’entrée de jeu, que la scolarisation des filles est une priorité nationale au Tchad, au regard des multiples défis auxquels elles font face. Le Tchad consent des efforts énormes pour relever ces défis.



C’est dans ce sens, par exemple, que cette année, le budget du ministère de l’Education nationale a été augmenté de 19%. Outre cela, d’autres actions sont engagées afin de permettre aux filles d’avoir accès à l’éducation et enseignement de qualité sur l’ensemble du territoire national.



Par ailleurs, Dr Ndolembai Sadé Njesada, a annoncé la tenue au Tchad de la première conférence panafricaine sur l’éducation des filles et des femmes, prévue du 20 au 23 mai 2024 à N’Djamena. Pour lui, cette rencontre, sera une occasion privilégiée de partage de bonnes pratiques, afin d’entrevoir des pistes d’actions et d’évaluation des progrès enregistrés, dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).



Il a conclu son intervention en soulignant que le meilleur moyen de réduire les inégalités, en matière de travail, est d’investir dans l’éducation.