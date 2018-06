Cambasket 2018 : le trophée Denis Sassou N’Guesso est resté à Brazzaville

C’est le président Denis Sassou N’Guesso qui a donné le coup d’envoi de cette finale, comme il avait fait celui au démarrage de cette compétition. Celle-ci s’est terminée par le sacre de la République du Congo, pays organisateur qui a battu avec maestria, le Maroc avec 20 paniers de différence.



L’homme à jouer du côté congolais a été Binkinda porteur du dossard 25 qui a réussi à lui seul 17 paniers sur l’ensemble des quatre cartons.



Outre la finale, la clôture a aussi été marquée par l’unique allocution prononcée par le président de l’organisation sport militaire en Afrique, David Cabret. Il a salué la bonne organisation de la compétition et s’est dit entièrement comblé, avant de fixer rendez-vous à la deuxième édition, prévue en 2020 dans un pays qui reste à déterminer.



Le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso a remis le trophée mis en compétition au capitaine de l’équipe congolaise après la remise de quelques distinctions honorifiques à certaines personnalités congolaises.



Pour avoir inscrit 164 points sur l’ensemble de la compétition, le kenyan Eric Mutombo a remporté le trophée de meilleur marqueur, alors que le guinéen Sorry, lui a occupé le rang de meilleur marqueur de panier en trois points. L’Angola, a pour part occupé la troisième place, synonyme de médaille d’argent, après le Maroc qui a occupé la deuxième place, gagnant ainsi la médaille de bronze.



A noter que 10 pays ont pris part à cette compétition qui a débuté, le 11 juin dernier. Outre le trio de tête, la 4ème place a été occupée par le Sénégal, suivi respectivement de l’Algérie, du Cameroun, du Kenya, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée. Le Nigéria a fermé la marche en occupant la dixième place.