En bref. Cinq personnes dont trois expatriés (un sénégalais, une ivoirienne et un tchadien) travaillant pour l'organisation non gouvernementale dénommée Médecin sans frontières (MSF), ont été enlevées dans la nuit du 24 février à leur domicile, à Fotokol (Logone et Chari) par des hommes armés, apporte le journal camerounais Oeil du Sahel.



Les deux autres otages étaient des vigiles, précise le journal.