Cameroun - Amadou Vamoulké : 32 ans de prison pour l’ex-patron de la CRTV

La décision a été rendue lors de l'audience du 28 août 2024, après un long procès impliquant plusieurs accusés. Vamoulke et d'autres coaccusés ont été jugés pour leur rôle dans des détournements de fonds publics, notamment dans le cadre d'une affaire impliquant le ministère des Finances et la CRTV.



C'est la deuxième condamnation pour malversation financière pour Vamoulke, qui avait déjà été reconnu coupable en décembre 2022 pour un détournement de 600 millions de francs CFA.



Le procès a connu environ 150 renvois et a duré six ans, avec un procès-verbal de 600 pages.

En tenant compte de ses condamnations, Vamoulke purgera une peine totale de 32 ans de prison.



Ses avocats soulignent que son état de santé nécessite une attention particulière, car il souffrirait d'une maladie neurologique. Les avocats de Vamoulke dénoncent un procès qu'ils jugent politique et influencé par le pouvoir en place.



« Cette affaire reste un mystère pour moi. Il a d'abord été accusé d'avoir détourné 16 milliards de francs CFA, qui ont étonnamment été réduits à seulement 2 milliards dans le jugement. Ce montant représente en réalité des créances impayées dues à la CRTV, remontant à son prédécesseur ! », a réagi le bâtonnier camerounais Maitre Akere Muna.