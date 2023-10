Cameroun : Au moins 12 morts dans un accident de la route

Selon des informations de l’Association Sécuroute, cet accident s'est produit à environ 100 mètres après le lycée en allant à l'Ouest. Une car de transport en commun transportant une famille qui allait enterrer un corps ( une dame) à Bangoua dans la région de l’Ouest a fait un mauvais dépassement (troisième position) a percuté de plein fouet un camion de sable 10 roues.



Le bilan provisoire est de 12 morts et plusieurs blessés. Plus de détails plus tard.