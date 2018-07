Cameroun-Brésil:Près de 4000kilomètres de fibre optique déjà posés!

A Kribi sur les berges de l'océan Atlantique, les travaux de construction du bâtiment devant abriter les équipements techniques du projet de câble sous-marin reliant la ville de Fortaleza au Brésil à la ville de Kribi au Cameroun avancent sans anicroche.Constat a été fait vendredi,13 juillet 2018 par l'envoyé spécial de l'agence digitale d'information africaine(www.lescoopsdafrique.com) ; au cours d'une visite d'évaluation desdits travaux par David Nkoto Émane,le directeur général de la cameroon telecommunications(Camtel).



Au complexe technique de la Cameroon Telecommunications(Camtel) à kribi se dresse désormais et majestueusement; un bâtiment de deux niveaux dont le gros œuvre est déjà achevé.

Ici, c'est le laoding station, un bâtiment qui abritera les équipements techniques et les bureaux du câble sous-marin à fibre optique entre la ville camerounaise de Kribi et celle de Fortaleza au Brésil.

Dans le chantier, ingénieurs, maçons et manœuvres s’emploient au crépissage des murs, à la finalisation de l’étanchéité sur la toiture, à la pose des ouvertures…sous le regard des ingénieurs de Huawei. Déjà, 55°/° des travaux ont été effectués. Le laoding station comprend entre autres le rez -de -chaussée, les bureaux, les salles de réunion, des équipements techniques... En attendant le revêtement des murs, l’installation des portes, fenêtres ...l'achèvement de l'étanchéité sur la toiture...et l’installation des appareils, le bâtiment s'impose déjà de par son architecture.

Hier vendredi, le directeur général de la camtel, à la tête d'une forte délégation de ses collaborateurs, est allé évaluer le niveau d'avancement des travaux. David nkoto Émane,visiblement très satisfait de l’évolution du chantier a expliqué à la presse qu' :« il s'agit là, d'un vaste programme qui comprend l'extension du réseau fibre optique du Cameroun et la pose du câble sous-marin entre kribi et Fortaleza au Brésil".

Le directeur général de la camtel a annoncé que jusqu’:"à ce jour, près de 4000 kilomètres de fibre optique sont déjà posés. Le bateau arrivera à Fortaleza avant la fin du mois d'août 2018.Jusqu'ici, le projet ne connaît ni de retards encore moins de soucis dans sa phase terminale ".

Le projet NBN2 a démarré en 2016, avec de longues études effectuées sur la faisabilité du projet. Le directeur général David Nkoto Émane reste optimiste quant à la finalisation des travaux avant le 14 septembre2018.

La descente du DG de la camtel vendredi à krbi, point d’atterrissement du câble sous-marin à fibre optique, s'inscrivait dans le cadre de la visite des grands chantiers de Camtel, notamment le Data Center de Zamengoé qui a reçu la visite du directeur général mercredi dernier. Le Data center est une infrastructure de stockage, traitement et diffusion de grandes masses d'informations. Sa capacité de stockage est de 2000 teraoctets, extensibles en fonction de la demande. Le système sera ainsi managé avec des serveurs et processeurs high-tech que Huawei Technologies, Maître d'Ouvrage de ce projet, déploiera sous peu, dès la fin du gros œuvre en cours.