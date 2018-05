Cameroun:Camtel réaffirme son soutien aux championnes d’Afrique de volley-ball !

Après la cérémonie de décoration des vainqueurs du Championnat d’Afrique dames de volley-ball, mardi, 15 mai 2018 par le Premier ministre camerounais chef du gouvernement, Philemon Yang ; les héroïnes du volley-ball africain 2017 ont été reçu mercredi,16 mai 2018 en fin d’après-midi par David Nkoto Emane, le directeur général de la Cameroon Telecommunications(Camtel) ; opérateur public et historique des télécommunications au Cameroun.Les désormais « chevalier de l’Ordre de la valeur », au nom du chef de l’Etat, par le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang, ont été une fois de plus honorées mercredi, par la société Camtel, suite à leur victoire en octobre 2017 à Yaoundé. Les Lionnes reçues avec fastes et solennité au siège du Sponsor officiel Camtel.Les joueuses de l’équipe nationale de volleyball du cameroun sont allées à Camtel, exprimé toute leur reconnaissance pour l’accompagnement permanent que leur apporte le « lion indomptable » des télécommunications au Cameroun. Un accompagnement évalué à ce jour à plus de 250 millions de Fcfa ; a rappelé le président de la Fédération Camerounaise de Volley-Ball, Julien Bouem à Boull.Christelle Nana,la capitaine de l’équipe et ses co-équipières ont réitéré leur détermination à ramener d’autres trophées aux prochaines compétitions internationales.En recevant les championnes d’Afrique de Volley-ball dans la salle des actes de la Cameroon Telecommunications, David Nkoto Emane, tout en félicitant les lionnes indomptables du volley-ball,a promis tout son soutien et celui de la société qu’il dirige depuis une décennie, à être désormais plus proche de cette équipe de volley-ball.Pour le top management de Camtel : « A Camtel,on n’a plus droit de perdre.Les lionnes indomptables de volley-ball ont mis la barre haute comme Camtel l’a fait dans le secteur des télécommunications avec le projet de la fibre optique ».Le directeur général de la Camtel a promis pérenniser cette victoire des volleyeuses à travers l’utilisation des images de cette équipe victorieuse dans le cadre du projet à fibre optique entre le Cameroun et le Brésil. Projet qui sera bientôt inauguré par le chef de l’Etat paul Biya.