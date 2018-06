Cameroun:Ce que le CCERE propose aux investisseurs !

Conscient d’un tel défis et soucieux du développement du Cameroun, il a été créé à Douala, le 14 janvier 2009, un organisme privé dénommé:« Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures (CCERE) » dont l’objectif est d’accompagner le Chef de l’Etat et la Première Dame ainsi que toutes les Institutions publiques et privées concernées dans l’accomplissement de cette Vision afin d’atteindre le Niveau de développement souhaité par la Très Haute Hiérarchie. Pour son Directeur Général, Monsieur IBRAHIM ZAKARI, né le 03 mai 1970 à Douala, originaire de l’Adamaoua et domicilié à Douala:"Le CCERE a pour objet tant aux niveaux national qu’international...lire la suite en cliquant ici: