Cameroun/Chefferie Bafoussam: Pour une reprise des classes sans Covid-19

Trois déjà depuis le mois d’avril dernier, Sa Majesté Njitack Ngompe Pele procède à l’équipement des établissements scolaires pour prévenir et préserver les populations contre le coronavirus. « Le covid-19 ne passera pas par nos enfants pour infecter les familles », lance-t-il. Le roi des Fussep est passé à la phase III des actions menées afin de limiter la propagation de la pandémie du covid-19 et de protéger toutes les populations vivant sur son territoire. Cette phase est effective depuis le 1er juin 2020 avec pour fermer ambition de protéger la communauté éducative qui a renoué avec les classes. Le président du comité d'organisation de la commission royale, Alphonse Koagne, a ainsi mis sur pied une stratégie qui a consisté à quadriller tous les établissements scolaires (primaires et secondaires), et de les équiper en matériel de lutte contre le coronavirus.

Pour faciliter la tâche, des équipements ont été envoyés sur le terrain. Conscient que la décentralisation est une force pour une action efficace, le président du comité d'organisation Alphonse Koagne a travaillé en collaboration avec la reine Maffo Ngouongdzen Florence. Cette dernière, est douée en technique de communication a transmis le message de Sa Majesté Njitack Ngompe Pelé à la communauté éducative, avant de lui fournir du matériel de combat contre le coronavirus.

Utilisant son amour maternel et son affection particulière, la reine Maffo Ngouongdzen Florence a réconforté les « seigneurs de craies » en accordant une importance à leur profession, surtout en cette période de covid-19 où le gouvernement camerounais a mené des actions d’envergure afin d'éviter une année blanche au pays.

Plusieurs établissements ont ainsi reçu des émissaires du roi Fussep, des kits de lavage des mains, des masques de protection, des gels hydro alcooliques et du savon. En retour, les enseignants ont promis de tout faire pour éviter les cas de contamination de coronavirus. Ils ont également pris l'engagement et la détermination d'offrir des bons résultats à la fin de l'année scolaire. Une réunion d'évaluation a eu lieu immédiatement après le retour du terrain des équipes. Assisté des autres membres de son équipe, le président du comité d'organisation a exprimé toute sa satisfaction.