Cameroun/Coronavirus : PROMETAL offre 100 millions à l’Etat

Face à ce qui est aujourd’hui une véritable guerre sanitaire, l’impact du COVID-19 donne tout son sens à l’expression qui qualifie le monde de « village planétaire ». Avec une vingtaine de cas déclarés au Cameroun, la situation devient préoccupante au point d’interpeller celles et ceux qui ont à cœur de ne pas voir le pays balayé par ce vent aux conséquences cataclysmiques, pour une économie jeune et en plein essor comme celle de ce pays.

C’est dans cette optique que la société PROMETAL, représentée Mme Grâce Vouillon-Ondo, directeur de la Communication, a apporté le 18 mars dernier, comme par le passé, son soutien au gouvernement camerounais afin de soutenir la lutte contre le coronavirus, avec un chèque d’une valeur de 100 000 000 de FCFA remis au ministre de la Santé publique Manaouda Malachie. Cette action, s’ajoute à celle déjà engagée au lycée d’Oyack, dans l’arrondissement de Douala 3ième, notamment la construction des infrastructures sportives dont le coût de réalisation est estimé à 100 000 000 de FCFA et la fin des travaux envisagée pour juin 2021.

En cette année où la société PROMETAL célèbre son 10ème anniversaire, il convient de noter que près de 200 000 000 FCFA sont déjà engagés dans le cadre de son action citoyenne au terme du premier trimestre 2020. Depuis 10 ans, PROMETAL apporte son soutien à l’Etat, qui à travers sa politique de promotion des investissements privés, favorise un cadre d’émergence, de développement et de croissance d’entreprises spécifiques telles que PROMETAL dont on sait l’apport dans le système de développement structurel d’un pays.

A travers son accompagnement, l’Etat camerounais a permis l’installation d’une aciérie de standard international dont l’utilité est avérée, de par sa contribution aux nombreux grands projets structurants ayant positionné le pays comme émergent en 2035. Cette relation particulière, parce qu’elle construit le pays, construit aussi les hommes et femmes qui font le Cameroun.

De ce postulat partent toutes les actions sociales menées par PROMETAL. Il s’agit, pour ce qui est un engagement de la vision stratégique de la société, d’être aux côtés de l’Etat chaque fois que cela concerne l’avenir de ses concitoyens. Contribuer à bâtir le futur dès aujourd’hui est donc le leitmotiv de cette société. Ainsi, dans ce cadre spécifique et autant qu’avec toutes les grandes causes nationales depuis 10 ans, PROMETAL a toujours manifesté son engagement à faire face avec l’Etat camerounais, à tous les défis susceptibles d’impacter des objectifs communs.