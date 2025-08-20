Tchad : l’édition 2025 de la Semaine nationale de l'arbre est lancée dans le Ouaddaï

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui a lancé ce mercredi 20 août 2025, à l'INSTA, la Semaine de l'arbre dans le Ouaddaï.



Placée sous le thème : « Plantons des arbres pour relever les défis du changement climatique au Tchad », elle est une initiative de la délégation provinciale de l’Environnement du Ouaddaï, en collaboration avec l'Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement (ASDEV).



Le délégué provincial de l'Environnement du Ouaddaï, Mahamat Ahmat Hassaballah a, dans son mot de bienvenue, indiqué que cet événement traduit l’engagement collectif à préserver l’environnement et à faire face aux défis climatiques à travers des actions concrètes. Il a ensuite remercié l'Association Amdaradir, ainsi que les autres partenaires, pour leurs appuis multiformes.



De son côté, Mahamat Djidda a, au nom de l'Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement (ASDEV), souligné que depuis trois années, son organisation s’est engagée dans la production de milliers de plants. Cette initiative vise non seulement à participer activement à la Semaine nationale de l'arbre, mais aussi de distribuer ces plants forestiers et fruitiers à la population.



En donnant le coup d'envoi, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui a expliqué que cette Semaine n’est pas seulement une simple commémoration, mais une vision forte portée par les hautes autorités du pays, en réponse aux sécheresses dévastatrices qui ont frappé le Tchad.



Il a ainsi appelé toutes les couches de la population à s’impliquer activement pour la réussite de cette campagne. Il faut noter que la Semaine de l'arbre est une action citoyenne visant à sauvegarder la biodiversité, reverdir et développer un maillage vert face aux enjeux écologiques mondiaux. Et c'est avec la mise en terre des plants que cette cérémonie a pris fin.