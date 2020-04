Cameroun/Covid-19: Mireille Manga : « C’est un impératif de lutter contre cette pandémie »

Quel est le sen à donner à votre décision de faire un don de kits sanitaires aux populations de la ville d’Evodoula ?

Compte tenu de l'urgence sanitaire mondiale du Covid-19, la LDEM a jugé impératif de se joindre au gouvernement camerounais pour apporter sa contribution à la lutte contre cette pandémie dans le département de la Lekié. Cela étant, je tiens à remercier les populations d’Evodoula pour l'accueil chaleureux et leur collaboration. Toute ma gratitude va également à l'endroit du sous-préfet de l'arrondissement d'Evodoula pour la disponibilité dont il a fait preuve pendant notre journée de travail.



Quel est le principal message que vous avez délivré à l’endroit de ces populations ?

Au cours de cette remise des dons, nous avons sensibilisé les populations sur l'importance de la prévention car c'est la meilleure arme contre ce virus. Nous nous sommes également appesantis sur les mesures barrières recommandées par l’OMS (se laver régulièrement les mains, éternuer dans le creux du coude, porter un masque...) et les mesures arrêtées par le gouvernement camerounais en mettant un point d'honneur sur la distanciation sociale, ce qui n'est pas facile pour les populations villageoises.



Après Evodoula, votre action citoyenne va-t-elle se poursuivre dans d’autres arrondissements du département de la Lekié ?

La LDEM s'engage à soutenir les populations de son département partout où besoin se fera sentir dans la mesure du possible.



Quelle est votre appréciation sur les mesures gouvernementales prises pour lutter contre le Covid-19 ?

Nous saluons la promptitude avec laquelle notre gouvernement a agi pour stopper ou ralentir la propagation du Covid-19 au Cameroun. Nous réitérons tous nos encouragements au ministre de la Santé publique et à toute l'équipe médicale pour leur disponibilité, leur engagement et la bravoure dont ils font preuve malgré les difficultés socioéconomiques de notre pays. Une motion de soutien spéciale notre président de la République Paul Biya pour la création d'un fond spécial de lutte contre le coronavirus dans le territoire camerounais.



Quels sont les objectifs poursuivis par votre Association LDEM et quel en est son bilan d’action ?

La LDEM a pour objectif principal, l’amélioration des conditions de vie des populations villageoises à travers les actions de développement dans les neuf communes de notre département. Malgré son état embryonnaire, la LDEM que je représente s'est dotée de l'audace d'offrir trois forages dont les travaux sont en cours dans les communes de Sa'a et Ebebda. Au-delà de ces projets, la LDEM vise à promouvoir la solidarité entre les fils et filles de la Lekié à l'extérieur du Cameroun, la pérennisation de notre culture ancestrale à travers son appui conséquent au Festy Lekié dont la notoriété reste incontestable dans la région du Centre.