Cameroun/Covid-19 : Soumbou Angoula offre des kits à la commune de Lembe-Yezoum

L’esplanade de la mairie de Lembe-Yezoum a servi de cadre le 24 avril dernier, à la cérémonie de remise de kits et matériels à cette commune en vue de barrer la route au Covid-19. Cet important don composé de cache-nez, seaux-robinets, cartons de savon et gel hydro alcoolique est l’œuvre d’une élite locale, le directeur général de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), Bertrand Pierre Soumbou Agoula. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de la localité, en présence entre autres, du maire de Lembe-Yezoum, Mme Isabelle Zeh et du directeur général adjoint de l’Académie Nationale de Football (ANAFOOT) Jules Eloy Mindjeme.

Avec quelques personnes, en raison des mesures barrières édictées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du ministère de la Santé publique, il s’agissait pour le directeur général de l’ENAM d’accomplir un devoir citoyen contre « une pandémie qui sème la tristesse et le désarroi dans nos familles ». Bien plus, en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics pour entrevoir un espoir à l’horizon, il est évident que la menace reste réelle au sein de la population camerounaise. Et même si le département de la Haute Sanaga et l’arrondissement de Lembe-Yezoum n’ont pas encore enregistré des cas confirmés de coronavirus, il faut rester vigilant et continuer à observer scrupuleusement les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. « C’est d’ailleurs tout le sens de cette cérémonie de remise de kits et matériels qui vise à protéger les populations de l’arrondissement de Lembe-Yezoum de cette menace », dira le directeur général de l’ENAM.

Tout en remerciant le sous-préfet de la localité pour sa disponibilité, Bertrand Pierre Soumbou Angoula a ardemment souhaité que ce don soit utilisé à bon escient pour barrer la route à la pandémie. Pour sa part, l’autorité administrative a apprécié à sa juste valeur cette action qui permet de renforcer les mesures prises par le gouvernement. Dans cette optique, Mme Isabelle Zeh, maire de la commune de Lembe-Yézoum a promis une bonne distribution de ces kits et matériel aux populations des trois groupements que compte sa commune, à savoir, Lembe, Zo’o et Simbane. Une cérémonie similaire y aura lieu dans les prochains jours, cette fois-là dans le cadre du don spécial du président Paul à l’endroit des 360 communes du Cameroun.