Cameroun - Cri de cœur : Guibai Gatama lance un appel à l'aide pour les victimes des inondations dans le Mayo-Danay et le Logone et Chari

Dans une déclaration ce 13 septembre 2024, il a souligné l'ampleur de la catastrophe : 44 700 maisons détruites, plus de 200 000 sinistrés et plus d'une dizaine de morts.

Situation Alarmante

Guibai Gatama a décrit des perspectives alarmantes pour le Mayo-Danay, précisant que le gouvernement a débloqué une enveloppe d'urgence de 350 millions FCFA pour venir en aide aux populations touchées. Cependant, il a insisté sur le fait qu'il en faudra beaucoup plus pour répondre à la gravité de la situation.



Mobilisation Nécessaire

Il a également appelé à la solidarité non seulement pour le Mayo-Danay, mais aussi pour la région du Logone et Chari, qui a également été gravement affectée par les inondations. Son message souligne l'importance de l'engagement collectif pour soutenir les victimes et leur apporter l'aide nécessaire en ces temps difficiles.