Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun – Crise post-électorale : Issa Tchiroma appelle à trois jours de « villes mortes » contre la réélection de Paul Biya


Alwihda Info | Par - 31 Octobre 2025


Issa Tchiroma Bakary, Président national du FSNC et candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2025, a lancé un appel à la désobéissance civile ce samedi 31 octobre 2025.


Cameroun – Crise post-électorale : Issa Tchiroma appelle à trois jours de « villes mortes » contre la réélection de Paul Biya



  Dans une longue déclaration, il annonce trois jours de « villes mortes » sur l'ensemble du territoire, du lundi 3 au mercredi 5 novembre 2025, pour protester contre les résultats officiels de la présidentielle qui ont consacré la réélection de Paul Biya.

 
 

Extraits de l'appel d'Issa Tchiroma :

 
L'opposant a débuté son discours en dénonçant la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel :
« Camerounaises, Camerounais, Mes chers compatriotes, Depuis la proclamation de résultats tronqués, arrachés à la vérité des urnes par le Conseil Constitutionnel, notre pays traverse une tension inédite. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée. »

 
Hommage aux victimes et dénonciation de la répression
 
Il a rendu hommage aux manifestants, dressant un bilan accusateur de la répression :
« Les balles réelles ont répondu aux chants de liberté. Nos parents, nos enfants, ont été fauchés dans la fleur de l’âge, et les marches pacifiques ont été transformées en répression aveugle, avec des délits de faciès. Aujourd’hui, le bilan provisoire est lourd : arrestations arbitraires de leaders politiques, d’acteurs de la société civile, de créateurs de contenus et de milliers de manifestants, des centaines de morts et de blessés. »

 
Il a également dénoncé le « cynisme » des responsables, faisant référence à une vidéo controversée impliquant un haut responsable judiciaire.

 
L'appel à la grève générale
 
Pour faire plier le régime, Issa Tchiroma a appelé à la paralysie totale du pays :
« Je vous appelle donc, du lundi 03 au mercredi 05 novembre, à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige, pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Gardons nos commerces fermés, suspendons nos activités, restons chez nous, en silence, pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d’une économie, c’est son peuple — et ce peuple ne le reconnaît plus comme son leader. »

 
Il a conclu en exhortant à l'unité : « Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en régnant sur la misère et le sang. »


 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/10/2025

Tchad : clôture de l’atelier national sur le Plan stratégique des hydrocarbures 2025-2030

Tchad : clôture de l’atelier national sur le Plan stratégique des hydrocarbures 2025-2030

Tchad : À Goz-Beïda, le sous-préfet sensibilise sur la paix, l’éducation et la cohabitation pacifique Tchad : À Goz-Beïda, le sous-préfet sensibilise sur la paix, l’éducation et la cohabitation pacifique 30/10/2025

Populaires

Tchad : ENA, 1 455 candidats admissibles sur plus de 11 000 postulants

30/10/2025

Tchad : quand les filières d’études fabriquent des chômeurs

30/10/2025

Tchad : les influenceurs tchadiens, modèles inspirants ou mauvais exemples pour la jeunesse ?

30/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter