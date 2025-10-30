Cameroun – Crise post-électorale : Issa Tchiroma appelle à trois jours de « villes mortes » contre la réélection de Paul Biya







Dans une longue déclaration, il annonce trois jours de « villes mortes » sur l'ensemble du territoire, du lundi 3 au mercredi 5 novembre 2025, pour protester contre les résultats officiels de la présidentielle qui ont consacré la réélection de Paul Biya.





Extraits de l'appel d'Issa Tchiroma :

L'opposant a débuté son discours en dénonçant la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel :

« Camerounaises, Camerounais, Mes chers compatriotes, Depuis la proclamation de résultats tronqués, arrachés à la vérité des urnes par le Conseil Constitutionnel, notre pays traverse une tension inédite. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée. »





Hommage aux victimes et dénonciation de la répression



Il a rendu hommage aux manifestants, dressant un bilan accusateur de la répression :

« Les balles réelles ont répondu aux chants de liberté. Nos parents, nos enfants, ont été fauchés dans la fleur de l’âge, et les marches pacifiques ont été transformées en répression aveugle, avec des délits de faciès. Aujourd’hui, le bilan provisoire est lourd : arrestations arbitraires de leaders politiques, d’acteurs de la société civile, de créateurs de contenus et de milliers de manifestants, des centaines de morts et de blessés. »





Il a également dénoncé le « cynisme » des responsables, faisant référence à une vidéo controversée impliquant un haut responsable judiciaire.





L'appel à la grève générale



Pour faire plier le régime, Issa Tchiroma a appelé à la paralysie totale du pays :

« Je vous appelle donc, du lundi 03 au mercredi 05 novembre, à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige, pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Gardons nos commerces fermés, suspendons nos activités, restons chez nous, en silence, pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d’une économie, c’est son peuple — et ce peuple ne le reconnaît plus comme son leader. »





Il a conclu en exhortant à l'unité : « Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en régnant sur la misère et le sang. »





