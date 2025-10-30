Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun – Crise post-électorale : Issa Tchiroma exfiltré de sa résidence à Garoua par des éléments de l’armée


Alwihda Info | Par - 31 Octobre 2025


Suite aux tensions post-électorales et après s'être retranché dans sa résidence du quartier Marouaré à Garoua depuis le scrutin du 12 octobre, le Président du FSNC, Issa Tchiroma Bakary, a été déplacé vers un lieu sûr.


Cameroun – Crise post-électorale : Issa Tchiroma exfiltré de sa résidence à Garoua par des éléments de l’armée


  Ce déplacement intervient alors qu’il avait publiquement déclaré être visé par des menaces d’assassinat.

 
Issa Tchiroma a annoncé son exfiltration via un message publié ce vendredi 31 octobre 2025, dans lequel il rend hommage aux militaires ayant facilité son départ :
« Je demande à tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, aux membres de ma famille kidnappés, tenez bon, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que ce régime vous donne votre victoire. Je remercie l’armée loyaliste qui a montré son patriotisme en me conduisant dans un lieu sûr et assure ma protection actuellement. Je ferai une adresse solennelle dans quelques instants », a-t-il écrit.

 
Pour rappel, avant ce déplacement, Issa Tchiroma avait indiqué : « Ils veulent m’assassiner, mais je ne quitterai pas la ville. »
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


