Cameroun – Crise post-électorale : Issa Tchiroma exfiltré de sa résidence à Garoua par des éléments de l’armée





Ce déplacement intervient alors qu’il avait publiquement déclaré être visé par des menaces d’assassinat.





Issa Tchiroma a annoncé son exfiltration via un message publié ce vendredi 31 octobre 2025, dans lequel il rend hommage aux militaires ayant facilité son départ :

« Je demande à tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, aux membres de ma famille kidnappés, tenez bon, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que ce régime vous donne votre victoire. Je remercie l’armée loyaliste qui a montré son patriotisme en me conduisant dans un lieu sûr et assure ma protection actuellement. Je ferai une adresse solennelle dans quelques instants », a-t-il écrit.





Pour rappel, avant ce déplacement, Issa Tchiroma avait indiqué : « Ils veulent m’assassiner, mais je ne quitterai pas la ville. »