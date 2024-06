Cameroun : Décès tragique de l'ancien international camerounais Landry Nguemo

À seulement 38 ans, Landry Nguemo a perdu la vie dans un accident impliquant un camion de sable sur la route Yaoundé-Bafoussam. Son chauffeur a également trouvé la mort dans cet accident.



Landry Nguemo a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 19 ans à l'AS Nancy Lorraine, remportant la Coupe de la Ligue en 2006.



Il avait pris sa retraite en 2020 après une carrière notable qui l'a vu jouer pour des clubs comme Saint-Étienne, le Celtic Glasgow et en Norvège.



En 2021, il était revenu à Nancy pour entraîner les U16 et avait été récemment nommé entraîneur principal de la réserve à la mi-saison 2022-2023.



Nguemo a également marqué le football international en représentant le Cameroun à 42 reprises. Finaliste de la CAN 2008, il a participé aux Coupes du monde 2010 et 2014.