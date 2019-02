Cameroun : Des trafiquants fauniques arrêtés à Yaoundé

Au cours de l’opération menée avec l'assistance technique de l’organisation non gouvernementale LAGA, ils ont été attrapés en possession de 42 kg d'écailles de pangolin, ce qui est totalement interdit par la loi. Depuis plusieurs années, les deux individus sont des trafiquants spécialisés dans la vente d’écailles de pangolin. Au moment de leur arrestation, ils transportaient leur produit dans un taxi. Lorsque l'un d'entre eux s'est rendu compte que la police les suivait, il a tenté de s'échapper mais poursuivi et arrêté par des agents de la faune. Profitant de la confusion, le deuxième trafiquant s’est enfui dans un hôtel à proximité, mais a également été arrêté.

Selon des sources proches du dossier qui ont requis l'anonymat, les deux trafiquants qui mènent leurs opérations depuis leur base située dans le quartier de Nkolndongo, depuis plusieurs années sont populaires auprès des vendeurs de viande de brousse du quartier. Ils ont contacté plusieurs petits braconniers et trafiquants dans la ville de Nanga Eboko et dans des villages environnants, où ils se sont régulièrement rendus pour acheter des écailles de pangolin. Des enquêtes sur leurs activités illégales ont été entamées avant qu’ils ne se déplacent à Yaoundé, ont indiqué des sources.

À Yaoundé, le quartier Nkolndongo a acquis la réputation de plaque tournante du trafic de pangolins, à la fois de viande et d’écailles. Ceux qui visitent fréquemment la zone, disent que des pangolins entiers accompagnés d’écailles peuvent être achetés auprès de vendeurs de viande de brousse. Bien que les pangolins soient des espèces totalement protégées, ils sont parfaitement exposés dans le quartier, ce qui est notoirement difficile à gérer pour les responsables de la faune. Les deux hommes ont été présentés au Procureur de la République. L’arrestation et les poursuites contre les trafiquants devraient jouer un rôle dissuasif dans le trafic de viande et d’écailles de pangolin, en particulier dans le quartier de Nkolndongo.

Jusqu'à sept trafiquants ont été arrêtés cette année pour trafic d'écailles de pangolin au cours d’opérations menées dans le cadre d'une collaboration entre le ministère des Forêts et de la Faune et LAGA. L’intensification des opérations résulte directement de l’amélioration des mesures d’application de la loi sous l’égide du ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doret Ndongo qui a supervisé l’amélioration des performances de son personnel. Cette situation est une évolution de bon augure en matière de conservation dans le pays.