Cameroun : Dix équipes participeront au Tour Cycliste International Chantal Biya

Dix équipes participeront au Tour Cycliste International Chantal Biya dès ce 3 octobre 2023. Il s’agit de huit équipes nationales et de deux clubs venus du Cameroun et de la France.



Pour ce qui est des équipes invitées à cette compétition, elles seront au nombre de 10, pour un total de 60 coureurs. Deux venants d’Europe Bansa de Slovaquie et l’équipe de la défense de France et 6 équipes africaines : l’Algérie, le Maroc, le Rwanda, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Benin. Avec deux équipes camerounaise, la SNH vélo club et l’équipe nationale du Cameroun.



« Le Bénin, première équipe à fouler le sol camerounais, a atterri à l'aéroport international de Douala ce 30 septembre 2023 aux alentours de 8 heures. Accueillie par le Président de la sous-commission protocole Christel Atah », a annoncé le média d’état, la CRTV.



L'équipe de Slovaquie est la 2ème équipe à atterrir. Elle est arrivée ce 30 septembre 2023 à l'aéroport international de Douala aux alentours de 15 heures. Les équipes du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont atterri à l'aéroport international de Douala ce matin à 2 h 30.



La cérémonie de présentation de cette compétition eu lieu le dimanche 19 septembre 2023 à Yaoundé. L’on retient globalement que, cinq étapes ont été retenues pour cette édition. Le premier coup de pédale de cette édition sera donné dans la ville de Kribi, première étape. La seconde étape se disputera entre Yaoundé-Ebolowa pour Nkoladom, la 3e qui se déroulera entre Ebolowa-Mengong et Sangmelima, la 4e étape entre Sangmelima et Meyomessala. La 5e et dernière étape qui va se courir entre Sangmélima et Yaoundé.