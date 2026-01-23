Cameroun - Drame à Ngaoundéré : Le Sous-Préfet et son épouse périssent dans l'incendie de leur résidence

Les précisions du concessionnaire Eneo

Interrogé sur une éventuelle surtension ou un incident lié au réseau, un responsable d'Eneo a tenu à apporter des précisions factuelles sur l'état du réseau au moment du drame :



Alimentation normale : Le quartier était alimenté en électricité au moment de l'incendie (2h du matin).

Fin de délestage : Le courant avait été rétabli depuis 18h30 la veille, conformément au programme de rationnement en vigueur dans la région.

Coupure d'urgence : Ce n'est qu'après le départ du feu qu'Eneo a interrompu volontairement la ligne de distribution à la demande des autorités, afin de sécuriser l'intervention et d'éviter la propagation des flammes via les câbles électriques.

Selon des spécialistes de l'électricité, ce déroulé du service électrique dans la zone écarte la piste d'un incendie lié au réseau électrique. Sur le terrain, les enquêteurs examinent aussi la piste de l'explosion d'une bouteille de gaz.







