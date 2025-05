Cameroun : Dschang, vitrine nationale de gestion des déchets solides

Face à la vague d’indignation sur les réseaux sociaux autour de l’insalubrité urbaine au Cameroun, les pouvoirs publics ont convoqué les États généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains, du 6 au 7 mai 2025 à Yaoundé, afin de trouver des solutions durables pour des villes propres.



Co-organisées par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et celui de la Décentralisation et du Développement local, ces assises réunissent le gouvernement, les communes et les experts en urbanisme pour analyser les causes de l'insalubrité récurrente en milieu urbain. Les travaux se tiennent au siège du Conseil Régional du Centre, dans un contexte où la gestion des déchets constitue un défi majeur pour les villes camerounaises.



D'après les chiffres officiels, le Cameroun produit 6 millions de tonnes de déchets par an. En tant que vitrine nationale de gestion des déchets solides au, la ville de Dschang a été invitée à participer, présenter et partager son expérience en matière de gestion des déchets solides municipaux.



Ainsi, le maire de cette municipalité, Jacquis Gabriel Kemleu Tchabgou, présentera au cours d'un exposé, l'expérience de sa ville dans la maîtrise et la valorisation de ses déchets solides, ainsi que l'engagement de la ville de Dschang dans l'économie circulaire et la promotion de la biodiversité.



Et c’est le lieu de noter le grand déploiement à Yaoundé des experts et partenaires de cette municipalité à la mise en œuvre de ses politiques publiques de gestion des déchets : le Pr Temgoua Emile, 1er adjoint au maire, Asong Edet Donatus, délégué départemental du ministère de l’Habitat et du Développement urbain de la Menoua, Mbokouoko Fomat Pascal, directeur de l'Agence municipale de gestion des déchets (AMGeD), entre autres. Un stand pour la circonstance a été aménagé et suscite déjà beaucoup de curiosité, avec un record d’affluence des participants et visiteurs.



Cela dit, à Yaoundé et Douala, les deux plus grandes villes du pays où la situation est particulièrement préoccupante, « le taux de collecte des déchets est respectivement de moins de 50% et moins de 70% », a révélé à l'ouverture des travaux, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Mme Célestine Ketcha Courtès.



Malgré des dispositifs, à l'instar des droits d'accises, l'insalubrité persiste, en raison principalement de l'insuffisance des financements destinés à la gestion des déchets. Les travaux de deux jours visent à formuler des solutions durables pour des villes propres.



Par ailleurs, les pouvoirs publics veulent changer de paradigme : il ne s’agit plus de voir les déchets comme un simple problème, mais plutôt une ressource stratégique dans le cadre d’une économie circulaire. Du tri à la valorisation, en passant par la pré-collecte, la collecte et le traitement, tous les maillons de la chaîne seront débattus au cours des deux jours d’échanges.