Cameroun / Energie électrique : Kousseri va bientôt briller de mille feux

Dans quelques jours, l'énergie électrique ne sera plus une denrée rare à Kousseri dans le département du Logon et Chari car « d'ici quelques semaines la centrale thermique de 5 MW sera opérationnelle », a fait savoir Energy of Cameroon (Eneo), le concessionnaire public de l’énergie électrique.



Cette centrale thermique en cours d’installation, « pourra toute seule alimenter tout Kousseri et environs s'il n'y a pas de difficulté à convoyer du carburant à Kousseri ( la route est ce qu'elle est . Il faut aussi de l'argent pour acheter du carburant) », a souligné l’entreprise Eneo.



Eneo a par ailleurs indiqué qu’elle est en train d'installer et faire fonctionner un transformateur à Waza dont le rôle sera d'évacuer vers Kousseri et depuis le réseau autour de Lagdo les quantités d'énergie suffisantes pour son alimentation.



« C'est donc la centrale thermique et le transformateur qui sont en cours d'installation. Ça fait deux ouvrages pour améliorer le service à Kousseri. La ville de Kousseri pourra être alimentée par centrale ou par l'énergie venant de Lagdo via le transformateur de waza », a relevé Eneo en ajoutant qu’elle réfléchit aussi à combiner les deux sources pour que Kousseri brille de mille feux.



L’installation de ces deux ouvrages fait rejouir les populations de Kousseri ainsi que celles de Ndjamena. « Dans certains quartiers, il faut compter trois à quatre jours avant de voir l’électricité. L’absence de l’électricité se fait durement sentir pendant le mois de ramadan, où le besoin en boissons fraîches s’accroît. Les morceaux de glaces vendues entre 50 francs s’arrachent aujourd’hui à 100Fcfa. Malgré cela, la glace fine trente minutes avant l’heure de rupture de jeûne. Nous faisons beaucoup de manque à gagner. Nous sommes obligés de faire le marché tous les jours parce qu’on n’arrive plus à conserver les aliments dans le frigo. Nous serons vraiment soulagés après la mise en marche de la centrale thermique de Kousseri », nous a indiqué Abba Issa, commerçant à Kousseri.