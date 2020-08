Cameroun /Evénement : Endinding fête le poisson et le vin de palme

Au moment où les pouvoirs publics encouragent les initiatives privées, la localité d’Endinding, dans le département de la Lekié, région du Centre, se présente désormais comme un lieu d’expérimentation par excellence des activités dans les domaines de l’agriculture, l’élevage et la pisciculture. C’est le sens à donner à la création il y a une dizaines d’années de la Société Coopérative des Agriculteurs et Eleveurs du Centre. Basée à Endinding, à 7 km de la ville d’Obala, cette organisation qui affirme désormais son dynamisme, vidange son étang piscicole le 29 août 2020, dès 11 heures.

D'une superficie de 21000 m2, cet étang piscicole abrite 8 500 poissons. Les deux variétés à vendre étant les tilapias (6000) et les silures (2500). Au cours de la vente qui sera ainsi ouverte, les visiteurs pourront s’offrir le poisson aux prix suivants : 1500 FCFA le kg pour le tilapia et 2000 FCFA le kg pour le silure. Dans un cadre champêtre, cette cérémonie conviviale se déroulera autour de barbecues de silures braisés et bien assaisonnés aux épices locales. Le tout arrosé de vin de palme (matango), dans une dégustation qui se veut gratuite.

La journée sera marquée par des attraction diverses. Cet événement se tiendra en marge d'un autre : la première fête du vin de palme, avec deux spécialités : la saignée de haut et celle du bas. A cette occasion, les meilleurs cueilleurs de vin de palme seront primés.

La Société Coopérative des Agriculteurs et Eleveurs du Centre est constituée de certains habitants de la localité d’Endinding. Reconnue depuis 2010, elle a pour principal bailleur de fonds, De Gaulle Christophe, fils du village et de la chefferie supérieure, avec un compte ouvert au CEPI d’Obala. Les autres membres donnent de leur temps, pour la bonne marche de la coopérative.

Le nom Endinding provient d’un arbre dont le dernier spécimen se trouvait non loin de l’école publique de la localité. C’est le chef-lieu d’un groupement qui compte 45 villages, à cheval entre les arrondissements d'Obala et d'Elig-Mfomo. Cette situation géographique entre deux unités administratives est unique au Cameroun, Par ailleurs, le village est également particulier, car le premier chef de gouvernement de l’Etat du Cameroun, le Premier ministre André Marie Mbida y était né. Après le règne du très charismatique « Kritop » Ndjomo, c’est son fils, le Pr Guy Tsala Ndjomo qui a pris le relai, comme chef de groupement d’Endinding, il y a une vingtaines d’années.