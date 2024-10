Cameroun - Extrême-Nord : La route Kousseri-Logone Birni coupée par les inondations, le préfet sur le terrain

Face à cette situation d'urgence, le préfet du département du Logone, Mathias Fombele Tayem, s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts et apporter son soutien aux populations sinistrées. Les images de la route submergée par les eaux témoignent de la violence des intempéries et des conséquences désastreuses pour les populations locales.





De nombreux villages sont désormais coupés du monde, rendant difficile l'acheminement de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité. Les échanges commerciaux entre les deux villes sont interrompus, paralysant l'activité économique de la région. Les populations n'ont plus accès aux centres de santé, mettant en danger leur santé. Les cultures ont été endommagées par les inondations, menaçant la sécurité alimentaire des populations.



Face à cette crise, les autorités locales et nationales ont lancé un appel à la solidarité pour venir en aide aux populations sinistrées. Des opérations de secours sont en cours pour évacuer les personnes en danger et leur fournir une aide d'urgence.



Le préfet du Logone a annoncé la mise en place d'un comité de crise pour coordonner les actions de secours et de reconstruction. Des équipes de sapeurs-pompiers et de protection civile sont mobilisées pour pomper l'eau et dégager les routes.



Cette catastrophe naturelle rappelle la vulnérabilité de la région de l'Extrême-Nord face aux changements climatiques. Il est urgent de mettre en place des mesures de prévention et de renforcer la résilience des populations face aux événements extrêmes.