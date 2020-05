Cameroun/FESTY LEKIE 2020 : Célestine Nke, marraine de la zone USA

Après Batchenga (2016), Elig-Mfomo (2017), Obala (2018) et Ebebda (2019), la plus importante manifestation culturelle du département de la Lekié (région du Centre), va poursuivre son odyssée tournante cette année dans l’arrondissement d’Okola.

Et en dépit de la crise sanitaire actuelle, le comité d’organisation de FESTY LEKIE est à pied d’œuvre, sous la supervision de Mme Manga Isabelle Mireille, la promotrice de l’événement culturel. En effet, depuis 2016, ce festival culturel œuvre pour la promotion de l’art et la sauvegarde du patrimoine culturel du grand groupe Eton-Manguissa-Batschenga, du département de la Lekié, à travers des actions culturelles ayant une portée nationale et impliquant la diaspora.

« Forte de son expérience associative et de sa passion à faciliter le partage des objectifs fondamentaux du mouvement d’une part, et d’autre part élargir notre coopération culturelle, la présidente du FESTY LEKIE en accord avec la marraine de ladite organisation, a l’honneur de nommer Mme NKE Célestine, au poste de marraine du FESTY LEKIE zone USA ». C’est la substance de la nomination spéciale signée le 26 mai dernier par la promotrice de FESTY LEKIE, Mme Manga Isabelle Mireille. Mme Nke Célestine devrait de ce fait s’engager à promouvoir les valeurs du département de la LEKIE, ceci à travers son héritage culturel, pour une meilleure optimisation de la gestion du FESTY LEKIE à l’extérieur du Cameroun. Pour ce faire, le préfet du département de la Lekié et l’ambassade des Etats-Unis en ont reçu une ampliation.

Selon sa promotrice, « le FESTY LEKIÉ a pour objectif principal la promotion et de nos us et coutumes, la valorisation de notre patriotisme matériel et immatériel. Au-delà de sa dimension culturelle, il vise à promouvoir le développement, le rassemblement, la cohésion sociale, en un mot le vivre-ensemble. » Comme la plupart des évènements culturels au Cameroun, le FESTY LEKIÉ bénéficie de l'accompagnement du gouvernement à travers le Compte d’Affectation Spécial créé par le président Paul Biya pour soutenir la culture dans le pays. Par ailleurs, cet événement culturel bénéficie du parrainage institutionnel du ministère des Arts et de la Culture, avec sur le terrain, l’appui technique du délégué départemental des Arts et de ma culture de la Lekié.