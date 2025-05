Cameroun-France : coopération décentralisée, une délégation de la commune de Dschang à Nantes

Sur la période 2020-2025, la coopération décentralisée entre la ville de Dschang au Cameroun, Nantes et Nantes Métropole (France), constitue un exemple concret de solidarité territoriale et de partenariat équilibré entre collectivités locales du Nord et celles du Sud.



En effet, elle a permis de consolider les liens historiques entre les deux villes, en les adaptant aux défis contemporains, notamment ceux liés à la transition écologique, à la gouvernance locale et au développement durable. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'une forte délégation de neuf personnes, conduite le maire Jacquis Gabriel Kemleu Tchabgou, se trouve actuellement à Nantes pour la période allant du 8 au 14 mai 2025.



Cette délégation est constituée d'experts, chacun dans un domaine précis : le Pr Temgoua Emile, 1er adjoint au maire, Kenfack François, secrétaire général, Momo Christian Bernard, chef service de coopération et partenariats, Fomat Mbokouoko, directeur AMGeD, Mekui Georges Modeste, directeur AMEE, Mme Nguedia Nina, directrice du Musée, Dongue Paul, président du Sycome, et des membres de la société civile et de la jeunesse.



L'accord cadre qui lie ces territoires a mis en exergue plusieurs projets structurants, notamment dans les domaines de la gestion des déchets, de l'accès à l'eau potable, de l’appui à la gouvernance participative locale, et de la sensibilisation citoyenne à l’environnement.



La mise en place du Centre de Recherche et d'Éducation pour le Développement (CREPD) à Dschang, ou encore le projet de gestion intégrée des déchets ménagers, illustrent les retombées positives et concrètes de cette coopération. Cette collaboration de longues années a également permis une réelle mutualisation des compétences, en favorisant les échanges d’expériences entre les administrations, les experts techniques, les élus et les citoyens des deux territoires.



Elle a renforcé les capacités de la commune de Dschang à répondre aux besoins de sa population, et à mettre en œuvre des politiques publiques innovantes. La période 2020-2025 est marquée par une coopération dynamique, participative et résolument tournée vers le développement durable local.



Enfin, elle mérite d’être saluée pour son impact tangible, sa continuité dans le temps, et son exemplarité dans le cadre de la coopération décentralisée francophone.