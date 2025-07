Cameroun : Garoua en plein effervescence pour la deuxième édition du Festival "LONODJI"

Les organisateurs s'activent pour garantir une expérience mémorable aux participants et visiteurs. En parallèle, les artistes commencent à arriver en ville, apportant avec eux une énergie créative promettant d'enflammer la scène. Les répétitions s'enchaînent, et les techniciens s'affairent à peaufiner les derniers détails techniques pour assurer un spectacle de haute qualité.





L'ambiance est déjà festive dans les rues adjacentes. Les habitants de Garoua, fiers de leur patrimoine culturel, se préparent à accueillir des visiteurs venus de tout le pays et du monde entier.





Le festival ne se limitera pas aux performances artistiques. Des ateliers et des conférences sont également prévus pour sensibiliser le public aux enjeux culturels et sociaux actuels. Ces rencontres offriront une plateforme d'échange et de réflexion sur l'importance de préserver et de valoriser les traditions tout en s'ouvrant à la modernité.





Le compte à rebours est lancé, et chacun met la main à la pâte pour que cette deuxième édition du Festival International du Mouvement Socioculturel du Peuple Sara "LONODJI" soit un succès retentissant, célébrant la richesse et la diversité du patrimoine Sara dans un esprit de paix et de convivialité.