Cameroun : Grand nettoyage au port de Douala-Bonabéri, les épaves disparaissent

Le Port Autonome de Douala (PAD) a lancé une opération de grande ampleur visant à retirer une centaine d'épaves de navires qui encombraient les quais et les darses du port de Douala-Bonabéri. Cette initiative vise à améliorer la navigabilité et l'exploitabilité du port, afin de garantir une activité portuaire fluide et efficace.





Un travail titanesque en cours





Le travail de retrait des épaves se poursuit activement, notamment dans la darse de pêche, où l'opération touche à sa fin. La Direction Générale du PAD a fait de cette opération une priorité, témoignant de son engagement à moderniser et à optimiser les infrastructures portuaires.





Amélioration de la navigabilité et de la sécurité





Le retrait des épaves permettra de libérer de l'espace dans le port, facilitant ainsi la circulation des navires et réduisant les risques d'accidents. Cette opération contribue également à améliorer l'image du port de Douala, en le rendant plus propre et plus attrayant pour les armateurs et les opérateurs économiques.