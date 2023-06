AFRIQUE Cameroun : Hommage à l’intrépide Mme Marguerite Mbida

Alwihda Info | Par Rhoméo Mbadzama Awono - 28 Juin 2023



Il y a 30 ans, disparaissait cette femme politique courageuse qui conduisit à la victoire, la liste du Parti des Démocrates Camerounais (PDC) aux élections législatives en avril 1964, alors que son époux, André Marie Mbida, ancien Premier ministre, était en prison politique à Banyo.

D’illustres inconnus ont marqué l’histoire du Cameroun. D’illustres légendes bien connues également ne sont pas en reste. Et l’histoire de notre pays doit être écrite et racontée par des connaisseurs affirmés, pétris d’expérience dans le domaine. A chacun son métier.



C’est une question fondamentale que cette histoire-là soit rapportée telle que vécue, vérifiée ou s’est passée. Cela mérite d’être su de tous. Saviez-vous par exemple que Ndzomo Nestor est le tout premier domestique du jeune Paul Biya nouvellement arrivé de France en 1962 et affecté à la présidence de la République comme chargé de missions ?



Nestor Ndzomo, né en 1942, fut d'abord employé comme jardinier. Fils d'Ateba Mvogo et de Ngono Molé Marie, il travaille donc comme ménager du chargé de missions de 1962 à 1965. Il en avait gardé beaucoup de souvenirs. Le plus marquant est ce que Marie, la sœur de Paul Biya, lui répétait souvent : "Paul sera Président de ce pays".



D’ailleurs, Nestor en riait, à peu près sceptique. Mais quand le jeune Biya, chef de cabinet sous le ministre William Éteki Mboumoua, fut promu directeur du cabinet Civil à la Présidence de la République, avant de cumuler avec les fonctions de secrétaire général au même endroit, Nestor Ndzomo se mit à prendre au sérieux la prévision de Marie.



L'homme a exercé beaucoup de métiers, y compris celui de maçon. Il est mort le 20 février 2023, après 3 heures du matin dans son lit, à Mboua 1/Obala. Ses obsèques ont lieu à Obala du 17 au 18 mars de l’année en cours. Nestor laisse une veuve, un garçon et une fille.



Quant à Marguerite Marie Embolo Assiguena épouse Mbida André Marie, elle est née le 28 juin 1928. En avril 1964, lors des dernières élections législatives pluralistes de l’ère Ahidjo, elle conduit la liste des candidats du Parti Démocratique Camerounais (PDC) dans le Nyong et Sanaga, devenu aujourd’hui les trois régions du Centre, du Sud et de l’Est.



Elle a manqué de peu d’entrer à l’Assemblée nationale comme députée. Avec la majorité qu’elle a ratée d’avoir à cause des fraudes électorales d’antan, elle aurait pu être désignée Premier ministre. Seule, pendant que son mari était en prison politique à Banyo, elle a dû affronter le président Ahidjo, bravé victorieusement les hommes qui voulaient l’humilier et la réduire au silence.



Cela l’a rendue redoutable et redoutée. Elle battait campagne à bord de sa voiture. Mongo Beti rapporte cette fresque qu'il a personnellement vécue à Mvog-Mbi, avant son exil en France dans un article sur le 08 mars. L’écrivain a d’ailleurs reconnu en elle une très grande Camerounaise qu’il a beaucoup respectée et dont il a salué l’action pour l’émancipation des femmes d’Afrique.



Dans sa Lékié natale, un fait historique de campagne électorale est devenu une légende : les foules l'attendaient à Elig Mfomo, Christophe Ndzomo qui y était passé avant, a demandé aux populations de l'accueillir par des jets de pierres. Alors, Marguerite Mbida atterrit subitement à bord de son Doge, les foules demandèrent à sa Majesté Christophe Ndzomo de lancer la première pierre !



Aujourd'hui encore, lorsque l’on voudrait confondre quelqu'un qui incite à poser injustement un acte, on lui dit laconiquement : "lance la première pierre". Une autre version de l'anecdote sur Ndzomo Christophe existe. Différente dans la forme, mais la même dans le fond : Sa Majesté demanda que quelqu'un giflât Marguerite Embolo quand elle arriverait. Elle arriva.



Un homme dit alors à Ndzomo Christophe : " Ndzom, lērē ndëm ! " (Ndzomo, montre l'exemple). Pour mémoire, Marguerite Embolo était du clan Mbókáni, originaire d’Efok. Elle fut aussi la toute première femme camerounaise à passer l’examen pour l’obtention d’un permis de conduire en 1958. Elle obtint à Paris son diplôme de haute couture.



Après la mort de son époux Mbida en 1980, elle continua d’élever toute seule, avec dignité, courage et beaucoup d’abnégation ses 06 enfants. C’est le 14 août 1946 qu’elle épousa André-Marie Mbida. Lorsque celui-ci devient premier Premier ministre et chef de l’Etat indépendant du Cameroun en 1957, Marguerite est à ses côtés.



Il est donc de bon ton de reconnaître à présent que Marguerite Marie Embolo Assiguena épouse Mbida André Marie est la première femme Première dame du Cameroun. Ceci mérite d’être su, contre toute usurpation ou autre falsification de l’histoire. Tout comme mérite de figurer parmi les portraits disposés au Musée national et au hall des services du premier ministère, une effigie du tout premier Premier ministre Camerounais, André-Marie Mbida…









