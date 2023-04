Cameroun : Jean Bernard Ndongo Essomba, la Nation reconnaissante

Pour les populations du département de la Lekié en général (région du Centre), et singulièrement celles du village Nkol-Ebae, le 22 avril 2023 restera gravé dans la mémoire comme une date exceptionnelle et historique.



Ce fut une journée très ensoleillée, pour un hommage à la Nation, rendu à un immense homme politique et un homme d’affaires prospère. En effet, ce jour-là, dans une solennité des grands jours, se sont déroulées les obsèques officielles organisées à l’occasion du décès de l’honorable député Jean Bernard Ndongo Essomba, rappelé à Dieu le 17 mars dernier.



Le département de la Lekié et la Nation camerounaise conduisaient ainsi à sa dernière demeure, un baobab des affaires qui aura incarné la discrétion, l’humilité et la sobriété dans la prospérité.



Parmi les nombreux témoignages, l’on peut citer les interventions des ministres Henri Eyebe Ayissi, Benoît Ndong Soumhet, du vice-président de l’Assemblée nationale, Hilarion Etong, et surtout celle de Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC qui dira que « le RDPC perd en la personne du camarade Ndongo Essomba, l’un de ses fleurons ». Car, toute sa vie durant, il n’a rien ménagé, dans les différentes facettes de sa personnalité pour faire du RDPC, un grand parti politique.



« Sa figure est, à elle seule, non seulement le témoignage de la vitalité du RDPC, mais aussi la philosophie incarnée de la vision du parti dans l’espace national », dira le secrétaire général du Comité central du RDPC, Jean Nkueté dans la plaquette de circonstance.



Et pour Benoît Ndong Soumhet, président du comité d’organisation des obsèques officielles, « le président Paul Biya perd certainement là un de ses soutiens dans cet univers de roublardise, de mesquinerie et d’ingratitude qu’est la politique au Cameroun ». Mais ce dernier espère que la mort de Ndongo Essomba sera un grain de blé mis en terre qui accepte de mourir afin que « la moisson de l’espoir des Hommes puisse » fleurir.



C’est donc ce self man prospère, un patriarche d’une grande famille polygamique et un dignitaire politique exceptionnel qui a reçu les honneurs de la République, et qui aura été élevé au rang de Grand cordon du mérite camerounais à titre posthume, par le représentant personnel du chef de l’Etat aux obsèques, Jean Nkueté.



C’était devant les hauts dignitaires de la République, au rang desquels, les membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique et des milieux d’affaires, des parlementaires, et de nombreux hauts responsables du pays. Alors que tout autour du vaste domaine érigé par l’illustre disparu à Nkol-Ebae, y était amassée une foule compacte d’anonymes et autres curieux, venus vivre cet événement grandiose en tout point de vue.



La messe pontificale d’inhumation a été dirigée par Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei, évêque d’Obala, assisté de trois autres évêques et d’une trentaine de prêtres. Quant au message de condoléance adressé au chef de famille, Adolphe Noah Ndongo, il a été lu par le préfet de la Lekié, Patrick Simo Kamsu



En définitive, Jean Bernard Ndongo Essomba, « l’homme de conviction et d’action » qui quitte la scène à 77 ans, restera à jamais une référence, bien plus, un symbole, aussi bien en politique, comme dans les affaires.