Cameroun - Kousseri en liesse : Le retour triomphal des soldats tchadiens de la FMM

Dans le cadre de l'opération "Lake Sanity 2" menée par la FMM les 17 et 18 juillet 2024 au Nigeria, les troupes ont neutralisé plusieurs terroristes de Boko Haram et récupéré des armes et munitions.



À la fin de cette opération, une réunion d'évaluation s'est tenue à N'Djamena, la capitale tchadienne, avec les experts des quatre États membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad) et du Bénin.