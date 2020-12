Cameroun : La CSPH lance sa saison sportive

D’après le chef de services des activités sociales et sanitaires de la CSPH, Souleymanou Yaya, « avec l’impact du Covid-19, toutes les activités ont été freinées. Ainsi donc le top management de la CSPH a bien voulu que son personnel puisse renouer avec les activités sportives qui sont le fondement du rendement du personnel. Si le capital humain n’est pas en bonne santé, l’on ne peut pas optimiser le rendement au sein de la société ».



C’est ainsi qu’un programme a été arrêté par les dirigeants de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (CSPH) dans le cadre de la relance des activités sportives au sein de cette société citoyenne. L’esprit du sport étant de fédérer les hommes, à la CSPH, il est question de redynamiser les capacités physiques du personnel. Ainsi donc, plusieurs disciplines sportives ont meublé la cérémonie de relance des activités sportives, parmi lesquelles, le basket-ball, le handball, le tennis, le tennis de table, les jeux de société (songo, damier, ludo et scrabble). Mais c'est par une marche sportive que les choses ont véritablement commencé, sous la coordination de Ayuk Lawrence, professeur d'éducation sportive. Ce fut un moment de détente et d’étirement, en toute convivialité.



Au final, malgré l’impact du Covid-19, le personnel de la CSPH reste d’appoint pour le démarrage dans quelques semaines, du championnat qui regroupe douze sociétés pétrolières opérant au Cameroun. Le directeur général de la CSPH était représenté à ces différentes étapes du lancement de la saison sportive 2020 et de la clôture de l’ancienne, par le sous-directeur des ressources humaines, Ngafeeson Edmund. Ce dernier a présidé à la fin des différents ateliers de sport, la séquence de remise des trophées aux sportifs méritants.