Cameroun : La carte nationale d'identité (CNI) délivrée en 48 heures dès fin 2024

Ce changement majeur est rendu possible grâce à la mise en place d'un nouveau système d'identification sécuritaire. Ce système, fruit d'un partenariat entre le Cameroun et la société allemande Augentic GmbH, permettra de simplifier et d'accélérer considérablement le processus de délivrance des CNI.



Actuellement, la délivrance d'une CNI peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce délai est souvent source de frustration pour les Camerounais qui ont besoin de leur CNI pour effectuer diverses démarches administratives, telles que l'ouverture d'un compte bancaire, la demande d'un passeport ou l'inscription sur les listes électorales.



Le nouveau système d'identification sécuritaire permettra de réduire considérablement ce délai. Grâce à ce système, les demandes de CNI seront traitées de manière électronique et les cartes seront imprimées directement sur place.



En plus de la rapidité accrue, le nouveau système d'identification sécuritaire offrira également une meilleure sécurité. La CNI sera dotée de nouvelles fonctionnalités de sécurité qui la rendront plus difficile à falsifier.



La mise en place de ce nouveau système d'identification sécuritaire est un projet d'envergure qui contribuera à améliorer la vie quotidienne des Camerounais. Il permettra de faciliter l'accès aux services publics et de renforcer la sécurité des documents d'identité.



La mise en place de ce nouveau système est un signe fort de l'engagement du gouvernement camerounais à moderniser son administration et à améliorer la vie de ses citoyens.