Cameroun : Le Conseil National de la Communication sanctionne plusieurs médias

Le Conseil a émis un Avis sur le droit d'accès des personnes malentendantes aux contenus audiovisuels, en prévision des programmes de campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le Conseil a statué sur six (06) cas de régulation, aboutissant aux décisions suivantes :





Détail des Sanctions et Décisions

Ces décisions, prises en application du décret n°2012/038 portant réorganisation du CNC, visent à réguler le secteur de la communication sociale au Cameroun.L'ordre du jour des travaux a abordé deux points essentiels :Suite à la publication d'une Une et d'un article insinuant et conflictogène (caricature du Ministre de l'Administration Territoriale remettant une enveloppe au Pape Léon XIV) dans son numéro 201714, "Le POPOLI" et son Directeur de publication,, ont été reconnus coupables de manquement professionnel et de viol de l'opinion. Ils sont, l'organe de presse et Monsieur NYEMB NTOOGUE de sa fonction et de l'exercice du journalisme au Cameroun.Le journal "le renard de l'info" et son Directeur de publication,, ont reçu unpour défaut d'équilibre et avoir relayé sans distanciation des propos offensants concernant le plaignant dans son numéro 000146.Suite à la publication d'accusations présumées non fondées contre le Régisseur de la Prison Secondaire de Djoum dans son numéro 509, "L'Activateur" et son Directeur de publication,, ont reçu unpour investigation insuffisante et défaut d'équilibre.En raison du refus du Directeur de publication de "L'Opinion Publique",, de déférer à une convocation du CNC (notifiée par huissier), et suite à des déclarations présumées non fondées portant atteinte à l'honorabilité du Ministre Fuh Calistus Gentry,estde sa fonction de Directeur de publication et de l'exercice du journalisme. La journalisteest égalementde l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun.Le Conseil a prononcé undans cette affaire. Il a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelles, considérant que le protocole d'interview n'est qu'un indicateur non contraignant pour le journaliste.L'organe de presse en ligne "e-Investigation" et son Directeur de publication,, ont été reconnus coupables de manquement aux exigences professionnelles d'investigation, de recoupement et d'équilibre suite à un article contenant des accusations non fondées. Ils sont. Le CNC saisira également l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC) pour l'application de cette mesure concernant le média en ligne.