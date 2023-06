Cameroun : Les étudiants tchadiens célèbrent une soirée culturelle à Douala

La soirée s'est déroulée en présence de représentants consulaires, d'opérateurs économiques et d'étudiants issus de divers horizons.



L'objectif de cet événement était de renforcer les liens entre les différentes communautés vivant sur le sol camerounais et de promouvoir la paix et le vivre-ensemble.



Au cours de la semaine précédant l'événement, l'association a organisé plusieurs activités telles que des conférences-débats, un tournoi de football et une soirée culturelle.



Dans son discours d'ouverture, le président du comité d'organisation de la semaine culturelle, Youssouf Abakar Addimi, a souligné l'importance de cette célébration. "Aujourd'hui, nous célébrons la fierté et la fraternité entre les filles et les fils du pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Mais surtout, dans cette auguste salle, nous célébrons la culture tchadienne et le vivre-ensemble, qui sont les fondements de tout développement durable", a-t-il déclaré.



De son côté, le président de l'association des élèves, étudiants et stagiaires tchadiens de Douala, Djibrine Mahamat, a évoqué la situation actuelle que traverse le Tchad. "Nul n'ignore la complexité de la situation actuelle que traverse notre pays depuis le décès brutal du Maréchal du Tchad en avril 2021. Notre pays est en période de transition, et la jeunesse est au centre des préoccupations de nos plus hautes autorités de la République", a-t-il souligné. Il a également ajouté que cette soirée culturelle permettait de renouer avec nos cultures, qui sont notre identité. La diversité culturelle est une force et une opportunité inestimable pour notre pays, qu'il convient de saisir en cette période si difficile.



Plusieurs danses traditionnelles ont été présentées dans une ambiance festive, suscitant les ovations et les youyous du public.