Cameroun : Mise en service des premières centrales solaires photovoltaïques

Les centrales solaires photovoltaïques au sol de Guider dans la région du Nord et de Maroua dans la région de l’Extrême-Nord avec une capacité de 30 Mégawatts (Mw) ont été construites dans le cadre des investissements d'Eneo Cameroon, le concessionnaire du service publique. Elles ont même déjà commencé à injecter de nouvelles capacités d’énergie dans le Réseau interconnecté Nord (RIN), qui couvre les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Elles seront inaugurées et officiellement mises en service dans les prochaines heures par le ministre de l’Eau et de l’Energie, Eloundou Essomba Gaston.



« L’entrée en service officielle de ces deux centrales solaires permettra d’améliorer de manière substantielle la qualité du service public de l’électricité dans la partie septentrionale du pays, jadis sujette à des baisses drastiques de production du barrage de Lagdo, dues à des problèmes d’hydrologie. Ces centrales induisent l’arrêt des centrales thermiques autrefois utilisées pour renforcer l’offre de production dans cette partie du pays, générant ainsi des économies budgétaires pour l’État », a rassuré le ministre dans un communiqué le 14 septembre.



Selon le membre du gouvernement, « ces centrales induisent l’arrêt des centrales thermiques autrefois utilisées pour renforcer l’offre de production dans cette partie du pays » qui jusqu’à là n'était alimentée que par la centrale de Lagdo et les centrales thermiques de Djamboutou à Garoua, Ngaoundere et Maroua.



D’après Eneo, le concessionnaire du service public de l’électricité dans le pays, l’augmentation de production thermique et solaire dans le Grand nord du Cameroun, assure « une meilleure continuité du service électrique ».



Eneo a assuré une bonne continuité du service électrique depuis aout 2022. Les populations du Grand nord du pays n’ont pas observé des coupures intempestives pour cause de déficit de production car Eneo a bénéficié d'une bonne hydraulicité sur le fleuve Benoue supportant le barrage de Lagdo et l’entreprise a aussi procédé à la construction et la mise en service de plusieurs ouvrages de production thermiques et solaires.