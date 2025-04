Cameroun : Mission de supervision de la Banque mondiale sur le Projet d'Amélioration du Corridor Douala-Ndjamena

L'interconnexion des administrations douanières entre le Cameroun et le Tchad a été au cœur des discussions. Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'optimisation des opérations douanières et de facilitation du commerce transfrontalier, essentielle à l'amélioration de l'efficacité du corridor.





Importance de l'Interconnexion





L'interconnexion douanière est cruciale pour réduire les délais de passage, accroître la transparence et limiter les pertes économiques. Par exemple, on prévoit une réduction de 30 % des délais de passage. Ce projet renforcera la coopération entre le Cameroun et le Tchad en matière de contrôle et de gestion des flux commerciaux.





Collaboration avec la Banque Mondiale





La présence de la Banque Mondiale témoigne de son soutien aux réformes douanières camerounaises. Ses experts fourniront une expertise technique et financière, notamment pour le financement d'infrastructures et la formation des douaniers, tout en évaluant les besoins additionnels.







Cette mission marque une étape clé pour le corridor Douala-Ndjamena. L'accent mis sur l'interconnexion douanière vise à fluidifier le commerce transfrontalier, favorisant le développement économique des deux pays. Ce partenariat international souligne l'importance de renforcer l'efficacité des opérations douanières dans la région.